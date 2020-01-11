كانتي يعصف بطموحات تشيلسي ويختار الملكي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يناير 2020

يرى لاعب وسط ميدان تشيلسي الإنجليزي نيجولو كانتي، أن ريال هو التحدي الأمثل له، بعد نهاية الموسم الجاري، بينما يسعى البلوز ولا مبارد للإبقاء على اللاعب نظرا لكونه أحد أعمدة الفريق.

وشعرت إدارة تشيلسي وجهازه الفني بالصدمة من رغبة اللاعب، عبر التقارير، التي ربطت اللاعب بالانتقال لقلعة البرنابيو، إلا أن رئيس البلانكو فلورنتينو بيريز يتردد بدفع ١٠٠ مليون وأكثر حسبما رصدت إدارة الأزرق من قبل.

جدير بالذكر أن صاحب الثمانية والعشرين عاما، قد أثبت جدارته مع الفريق بالعديد من الأهداف المميزة وساهم مع الفريق بالتتويج للبريميرليج والدوري الأوروبي وبضع بطولات أخرى.