شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ميركاتو الكالتشيو .. موهبة سلتا فيجو يصل روما تمهيدا للتوقيع مع نابولي. والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يناير 2020 وصل لاعب الوسط السلوفاكي ستانيسلاف لوبوتكا ،نجم وسط سلتا فيجو الاسباني، الي العاصمة الإيطالية روما في الصباح الباكر، تمهيداً لاتمام عملية انتقاله الي فريقه الجديد نابولي، فور وصول صاحب ال24 عام الي روما توجه سريعا الي عيادات فيلا ستيوارت ، لإجراء الكشوفات الطبية هناك ،قبل توقيع العقود بشكل رسمي مع فريق الجنوب نابولي .

Advertisements ستانيسلاف لوبوتكا سينتقل الي نابولي الإيطالي قادما من سلتا فيجو مقابل 24 مليون يورو، 20مليون يورو تدفع فوراً إتمام الإنتقال مباشرة و4مليون يورو في صورة مكافآت وحوافز . وقد وقع لاعب وسط سلتا فيجو السابق عقدا لمدة 5اعوام مع نابولي مقابل 1,800000يورو سنوياً . تعتبر صفقة لوبوتكا هي الثانية التي يوقع معها نابولي في الفترة الشتوية بعدما تعاقد أول أمس مع قائد لابيزيج الألماني دييجو ديما لاعب الوسط لمدة 4اعوام مقابل 12مليون يورو يتحصل عليها فريقه الألماني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميركاتو الكالتشيو .. موهبة سلتا فيجو يصل روما تمهيدا للتوقيع مع نابولي. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.