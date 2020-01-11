شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مواعيد مباريات اليوم السبت 11 - 1 - 2020 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يناير 2020

تقام اليوم السبت 11-1-2020 عدة مباريات في مسابقات وبطولات مختلفة على مستوى العالم، أبرزها مباراة ليفربول أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز.



حيث يلتقي الأهلي أمام بلاتينيوم في دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف توتنهام نظيره ليفربول، في الجولة الثانية والعشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسلط لكم موقع "السعودية نيوز"، الضوء على موعد المباريات بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى القنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا

مازيمبي ضد أول أغسطس، تقام المباراة في تمام 3:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و4:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 7.

بلاتينوم ضد الأهلي، تقام المباراة في تمام 3:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و4:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.

بترو أتليتكو ضد الوداد البيضاوي، تقام المباراة في تمام 6:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 5.

فيتا كلوب ضد الترجي التونسي، تقام المباراة في تمام 6:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.

الهلال ضد النجم الساحلي، تقام المباراة في تمام 9:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات الدوري المصري

نادي مصر ضد المقاولون العرب، تقام المباراة في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport.

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مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس ضد أرسنال، تقام المباراة في تمام 2:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و3:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

تشيلسي ضد بيرنلي، تقام المباراة في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 7.

ليستر سيتي ضد ساوثهامبتون، تقام المباراة في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 3.

مانشستر يونايتد ضد نوريتش سيتي، تقام المباراة في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

توتنهام ضد ليفربول، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

كالياري ضد ميلان، تقام المباراة في تمام 4:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و5:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.

لاتسيو ضد نابوليل، تقام المباراة في تمام 7:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.

إنتر ميلان ضد أتالانتا، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.

مواعيد مباريات الدوري السعودي

ضمك ضد الاتفاق، تقام المباراة في تمام 2:50 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و3:50 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية.

الفيصلي ضد الرائد، تقام المباراة في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية.

الهلال ضد الوحدة، تقام المباراة في تمام 7:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية.