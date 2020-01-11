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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد ومعلق والقناة الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يناير 2020
يواجه فريق ليفربول، مساء اليوم السبت، نظيره نادي توتنهام، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
يسعى الريدز بقيادة الألماني يورجن كلوب لتحقيق نتيجة إيجابية لاستمرار سجلة الخالي من الهزائم حتى الآن في البريميرليج.
بينما يسعى توتنهام بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو، لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل إسقاط ليفربول، ووقوعهم للهزيمة الأولى هذا الموسم.
موعد مباراة ليفربول وتوتنهام
تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.
القناة الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام
تُذاع المباراة عبر قناة bein sports hd2.
مُعلق مباراة ليفربول وتوتنهام
يعلق عصام الشوالي على المباراة.
ويتصدر ليفربول حاليًا جدول البطولة برصيد 58 نقطة، بينما يتواجد توتنهام في المركز السابع برصيد 30 نقطة.
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