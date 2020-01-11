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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد ومعلق والقناة الناقلة لمباراة الهلال والوحدة في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يناير 2020
محمد الدمتناوي
يلتقي نادي الهلال السعودي أمام نظيره الوحدة، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
وتقام مباراة الهلال والوحدة على أرضية ملعب استاد جامعة الملك سعود.
موعد مباراة الهلال والوحدة
تنطلق مباراة الهلال والوحدة مساء اليوم في تمام الساعة 07:05 مساء بتوقيت القاهرة، و 08:05 بتوقيت مكة المكرمة.
القناة الناقلة لمباراة الهلال والوحدة
تذاع مباراة الهلال والوحدة على قناة Ksa sports HD1.
معلق مباراة الهلال والوحدة
تذاع المباراة بتعليق سمير المعيرفي.
ويحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 27 نقطة، بينما يحتل الوحدة المركز الرابع برصيد 24 نقطة.
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