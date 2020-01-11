شكرا لقرائتكم تعديل وحيد فى شروط الترشح لعضوية الجبلاية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وكشف مصدر باللجنة أنه سيتم منح الفرصة لشخصيات أوسع فى الترشح لأن الأساس فى الإختيار هو "الإباحة" وليس المنع ، لذا سيتم حذف شرط أن يكون المرشح للإنتخابات سبق له العمل كعضو سابق فى اتحاد الكرة أو أى مؤسسة رياضية لمدة دورة واحدة على الأقل، حتى يكون السباق الإنتخابى مفتوحا أمام وجوه وشخصيات جديدة.

وتدرس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة تعديل عدد اعضاء مجلس ادارة الجبلاية في الانتخابات المقبلة ليصبح العدد 9 أعضاء بينهم سيدتان بناء علي اقتراح من سارة ساليمون مسؤولة الاتحاد الدولي لكرة القدم التي عرضت علي اللجنة ضرورة زيادة العنصر النساء في المجلس الجديد ، واوضحت مسؤولة الفيفا لأعضاء اللجنة الخماسية انه في حالة استمرار المجلس بـ11 عضوا كما هو الحال في الوقت الحالي فيجب أن يكون بينهم ثلاث سيدات ، وفي حالة تقليص العدد الي 9 يجب أن يكون بينهم سيدتان وفي حالة التقليص لـ7 اعضاء يكون بينهم سيدة واحدة واستقرت اللجنة علي ان يكون عدد المجلس الجديد 9 بينهم سيدتان علي ان يتم التصويت علي هذا المقترح في الجمعية العمومية العادية لتعديل اللائحة ، ووافقت سارة ساليمون مسئولة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، على استمرار بند الـ8 سنوات فى اللائحة، والذى يمنع أى عضو من الترشح أكثر من دورتين متتاليتين بالجبلاية.. ودارت مناقشات بين مسئولة الفيفا واللجنة الخماسية باتحاد الكرة على مدار الأيام الماضية، وطرحت ساليمون على اللجنة زيادة بند الـ8 سنوات إلى 12 عاما أى 3 دورات أسوة بلائحة الاتحاد الدولى لكرة القدم، وهو ما اعترض عليه مسئولو اللجنة الخماسية وتمسكوا باستمرار بند الـ8 سنوات، وسيتم عرض الأمر على الجمعية العمومية للجبلاية في الاجتماع المقبل للتصويت عليه.

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واستقرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، علي الدعوة لجمعية عمومية عادية خلال الفترة المقبلة لمناقشة التعديات المقترحة علي لائحة النظام الاساسي ، باعتبارها من أهم الملفات التي تم تكليف اللجنة الخماسية بها بعد تعيينها من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" ، وأرسل اتحاد الكرة خطابات إلى أندية الأقسام الأول والثاني والثالث والرابع بشأن إرسال مقترحاتها قبل وضع لائحة النظام الأساسي الجديدة لدراستها من قبل اللجنة المكلفة من الفيفا بإدارة شئون الاتحاد قبل اعتمادها.. وأشار الخطاب إلى أن مراجعة لائحة النظام الأساسي للاتحاد من ضمن الأعمال التي تم إسنادها إلى اللجنة من قبل الاتحاد الدولي لضمان امتثالها للوائح الفيفا.

كان اتحاد الكرة أرسل خطابات لأندية الجمعية العمومية لإرسال مقترحاتها على اللائحة قبل عقد جمعية عمومية عادية جديدة لمناقشة اللائحة الجديدة تمهيدا لاعتمادها قبل عرضها على الفيفا، خاصة أن الجمعية العمومية العادية الأخيرة التى كان مقررا لها سبتمبر الماضى تم إلغاؤها.. وبدأت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، دراسة ملف تعديل لائحة النظام الأساسى للجبلاية والتى ستجرى بناء عليها الانتخابات المقبلة، واستقبلت اللجنة مؤخراً سارة ساليمون من الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) لمناقشة التعديلات الجديدة على لائحة اتحاد الكرة وتم الاتفاق على أن تكون التعديلات متوافقة مع قانون الرياضة المصرى ولائحة الفيفا.