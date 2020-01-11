شكرا لقرائتكم بلاتينيوم ضد الأهلي .. بعثة الأحمر تطلب الإستعانة بشرطة مرور زيمبابوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مباراة بلاتينيوم، وذلك تحسبا لأي ظروف قد تعيق وصول الأهلي إلى المطار تمهيداً للرحيل إلى هراري،حيث تغادر بعثة الأهلي ولاية بولاوايو عقب مباراة بلاتينيوم مباشرة من ملعب المباراة إلى المطار، وتطير في السابعة مساء لمدة ساعة؛ حتى تصل إلى هراري؛ للمبيت بها قبل مغادرتها مجددا ظهر غد الأحد في رحلة عودتها للقاهرة.

بلاتينيوم ضد الاهلي

بلاتينيوم ضد الاهلي

وتتحرك بعثة النادي الأهلى فى الواحدة ظهراً من فندق الإقامة فى ولاية بولاوايو إلى ملعب بابا فيلز ماندافا الذى يستضيف مباراة بلاتينيوم، ومن المقرر أن يعلن السويسري رينيه فايلر عن تشكيل مباراة الأهلى لمواجهة بلاتينيوم قبل توجه الفريق إلى ملعب المباراة.ويعقد رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، محاضرة فنية للاعبين قبل مغادر فندق الإقامة والتوجه لملعب بابا فيلز ماندافا، ويضع فايلر خلال المحاضرة الرتوش النهائية الخاصة بتشكيل اللقاء، وخطة اللعب التى سيخوض بها المباراة.

وسافر فريق الأهلى إلى زيمبابوى بقائمة تضم 20 لاعباً، هم: محمد الشناوي، شريف إكرامي، على لطفي، أحمد فتحي، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول، رامى ربيعة، محمود متولى، أليو ديانج، عمرو السولية، وليد سليمان، محمد مجدى أفشة، جيرالدو ،، جونيور أجايي، مروان محسن، وليد أزارو، أحمد الشيخ ومحمود كهربا.

بلاتينيوم ضد الاهلي

ويدخل النادي الأهلى مواجهة نادى بلاتينيوم وفى جعبته 6 نقطة، بالتساوى مع النجم الساحلى بطل تونس والهلال بطل السودان بينما يحتل فريق بلاتينيوم المركز الأخير فى المجموعة الثانية برصيد صفر من النقاط بعدما تلقى 3 هزائم فى أول ثلاث مباريات بالمجموعة سجل لاعبوه هدف وحيد بينما استقبلت شباكه 7 أهداف.