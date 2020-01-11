شكرا لقرائتكم كاف يُعلن الأهلي بأخر مستجدات القيد الإفريقي قبل موقعة بلاتينيوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل منح مندوب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» ومراقب مباراة الأهلي وبلاتينيوم الزيمبابوي المقررلها عصر اليوم بملعب الأخير ببطولة أفريقيا ، كل فريق مستندا رسميا بآخر المستجدات الخاصة بقيد اللاعبين الجدد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وقام ممثل «كاف» ومراقب المباراة بإحضار هذه المستندات خلال الاجتماع الفني، ومنح كل نادٍ قائمة الفريق المنافس؛ حتى يطلع كل نادٍ بشكل رسمي على اللاعبين الجدد الذين تم إضافتهم للقائمة الإفريقية في الفريق الآخر.

وحضر ممثلًا عن النادي الأهلي في الاجتماع الفني كل من الكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، وماهر عبدالعزيز، الإداري، وعمرو محب، المترجم.

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ويعقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق محاضرة فنية للاعبين قبل مغادر فندق الإقامة والتوجه لملعب بابا فيلز ماندافا ، ويضع فايلر خلال المحاضرة الرتوش النهائية الخاصة بتشكيل اللقاء، وخطة اللعب التي سيخوض بها المباراة.

وسافر الاهلي إلى زيمبابوي بقائمة تضم 20 لاعباً ، هم: محمد الشناوي، شريف إكرامي، علي لطفي، أحمد فتحي، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول، رامي ربيعة، محمود متولي ، أليو ديانج، عمرو السولية، وليد سليمان، محمد مجدي أفشة، جيرالدو ،، جونيور أجايي، مروان محسن، وليد أزارو، أحمد الشيخ ومحمود كهربا.

يدخل الأهلي مواجهة نادي بلاتينيوم وفي جعبته 6 نقطة، بالتساوي مع النجم الساحلي بطل تونس و الهلال بطل السودان بينما يحتل فريق بلاتينيوم المركز الأخير في المجموعة الثانية برصيد صفر من النقاط بعدما تلقى 3 هزائم في أول ثلاث مباريات بالمجموعة سجل لاعبوه هدف وحيد واستقبلت شباكه 7 أهداف.