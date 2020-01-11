شكرا لقرائتكم خبر عن جيرالدو قبل لقاء بلاتينيوم: الإيمان بالله أن كل شىء سيكون جيدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "الإيمان بالله هو أن كل شىء سيكون جيدا" بهذه الكلمات استعد الأنجولى جيرالدو، جناح النادى الأهلى، لمباراة بلاتينيوم الزيمبابوى، المقرر لها فى الثالثة عصر اليوم السبت، على ملعب "بابا فيلز ماندافا"، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا لكرة القدم.

ونشر جيرالدو، عبر حسابه على إنستجرام، صورة له صحبها بتعليق: "الإيمان بالله هو أن كل شىء سيكون جيدا".



جيرالدو

ويقدم جيرالدو عروضاً جيدة مع الأهلى فى الفترة الماضية، رغم الدقائق القليلة التى يشارك فيها مع الفريق، الأمر الذى دفع قطاعا كبيرا من الجماهير الأهلاوية للمطالبة بالإبقاء على اللاعب الأنجولى ومنحه الفرصة لنهاية الموسم الجارى على أقل تقدير، خاصة أنه يثبت نفسه فى كل مشاركة له مع الفريق.

ويحتاج الأهلى للاستغناء عن أحد لاعبيه الأجانب للتعاقد مع مهاجم أجنبى خلال انتقالات الشتوية الجارية، ويفاضل الأهلى بين المغربى وليد أزارو والأنجولى جيرالدو للاستغناء عن أحدهما حتى يتم ضم المهاجم الأجنبى.

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وينتظر نادى أبها، رد جيرالدو للموافقة على إعارته، بجانب العروض الأخرى التى تلقاها جيرالدو خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وفى مقدمتها من الصفاقسى التونسى الذى قدم عرضاً رسمياً للأهلى بجانب عرض من الإمارات وعروض من البرازيل التى سبق ولعب فيها جيرالدو قبل الانتقال لنادى أول أغسطس الأنجولى والذى انتقل منه للأهلى فضلاً عن عدة عروض محلية.

وكانت بعثة الأهلى قد وصلت إلى ولاية بولاوايو ظهر أمس الجمعة قادمة من هرارى عاصمة زيمبابوى، حيث خاض الفريق مرانين على الملعب الوطنى بهرارى، يومى الأربعاء والخميس قبل التوجه إلى ولاية بولاوايو، وخاض المران الرئيسى أمس الجمعة على ملعب بابا فيلز ماندافا استعدادًا لمواجهة اليوم.

ويعقد رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، محاضرة فنية للاعبين قبل مغادر فندق الإقامة والتوجه لملعب بابا فيلز ماندافا، حيث يضع الرتوش النهائية الخاصة بتشكيل اللقاء وخطة اللعب التى سيخوض بها المباراة.

وسافر الأهلى إلى زيمبابوى بقائمة تضم 20 لاعباً، هم: محمد الشناوى، شريف إكرامى، على لطفى، أحمد فتحى، محمد هانى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول، رامى ربيعة، محمود متولى، أليو ديانج، عمرو السولية، وليد سليمان، محمد مجدى أفشة، جيرالدو ، جونيور أجايى، مروان محسن، وليد أزارو، أحمد الشيخ ومحمود كهربا.