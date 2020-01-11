شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن يتحدث عن الغضب من الهجوم الشرس رغم "محنة المسامير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مروان محسن، مهاجم الأهلي أنه جاهز تماما لمواجهة فريق بلاتينيوم بطل زيمبابوى، اليوم السبت، بالجولة الرابعة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، مشيراً إلى أنه كان يعانى من كدمة شديدة فى منطقة وجه القدم، وخضع لبرنامج علاجى مكثف خلال الفترة الأخيرة، وبات جاهزا للمشاركة وفقا لرؤية الجهاز الفني.

وأضاف مهاجم الأهلى، فى تصريحات صحفية، أن الجميع يعيش فى حالة من التركيز الشديد؛ استعدادا لتلك المواجهة المهمة، خاصة أن هناك هدفا واضحا يسعى إليه الجميع، وهو الفوز بالنقاط الثلاث والجهاز الفنى يعلم بالتأكيد التغييرات التى طرأت على المنافس؛ سواء فى الجهاز الفنى أو اللاعبين، وأصبح الجميع جاهزا تماما لمواجهة بلاتينيوم، والتى يسعى الأهلى لتحقيق الفوز بها، وتجاوز بعض الأخطاء التى حدثت فى المواجهة الأولى بالقاهرة على الرغم من أن الأهلى قدم مباراة جيدة، وحقق الفوز بهدفين نظيفين.

وأوضح مروان أن الأهلى لا يشغل نفسه كثيرا بالتغييرات التى حدثت فى صفوف بلاتينيوم؛ لأن هدفه واضح ويسعى لتحقيق الفوز فى المباراة، ويركز من أجل هذا الهدف، وأشار مروان إلى حالة الحب الموجودة بين جميع لاعبى الأهلى الذين يعملون جميعا؛ من أجل مصلحة الفريق، ولا يوجد فرق بين من يشارك، أو من يجلس على دكة البدلاء فالمهم أن يفوز الفريق، وهذه الروح هى السبب الأساسى وراء الأداء الجيد والانتصارات فى الفترة الأخيرة.

وأضاف مهاجم الأهلى أنه لا يعرف السبب وراء انتقاده فى الآونة الأخيرة، خاصة أنه عائد من إصابة شديدة فى الوجه، وتم تركيب شرائح ومسامير لتثبيت عظام الوجه ويسعى لاكتساب حساسية المباريات، ويجتهد قدر الإمكان لاستعادة مستواه وينفذ تعليمات المدير الفنى ولو رأى الأخير أى تقصير من جانبه؛ لتم استبعاده على الفور.

وكشف مروان انه انتابته حالة من الضيق الشديد فى بعض الأوقات؛ بسبب تلك الانتقادات، ولكنه لم يعد يلتفت إليها، خاصة أن معظمها ليست فى محلها على الاطلاق، وأكد مهاجم الأهلى أنه سعيد بفرحة زملائه عقب إحراز الهدف الثانى فى مباراة اف سى مصر، وهذه هى الروح التى تسود بين لاعبى الفريق، وكلهم على قلب رجل واحد.

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وأشار إلى أنه لم يكن هناك أى اتفاق مع محمد مجدى أفشة على سيناريو الهدف الثاني، لكن الأمر جاء بعدما تسلم أفشة الكرة، وانفرد بحارس المرمى، وتوقع أن يقوم الحارس بإغلاق الزاوية أمامه، ولذا قام بالانطلاق نحو الأمام، ثم تمرير الكرة؛ ليحرز مروان منها الهدف الثاني، وشدد مروان على أن أفشة من اللاعبين الذين يقومون بدور مميز فى الفترة الأخيرة مع الفريق، وهو مكسب كبير للغاية.

وقال مهاجم الأهلى إنه تحامل على نفسه فى مباراة إف سى مصر بعد الإصابة فى الشوط الأول، وصمم على استكمال المباراة؛ لرغبته فى إحراز هدف، وهو ما تحقق بمساعده زملائه، وكانت مكافأة من الله على الجهد الذى بذله طوال اللقاء .

وكشف مروان محسن عن نصيحة المدير الفنى له بعدم الالتفات لأية انتقادات، والتركيز فى الملعب فقط، وقال إن المباريات الإفريقية تحتاج إلى خبرات كبيرة للتعامل معها، فيما يتعلق بحالة الجو والظروف المناخية، وسوء أرضية الملعب فى معظم الأحيان، وهى أمور اعتاد عليها لاعبو الأهلي، وباتت لديهم القدرة على التعامل معها، خاصة أن معظمهم يملك سجلا كبيرا من الخبرات الإفريقية.

وأضاف مهاجم الأهلى أن الانتصارات المتتالية التى يحققها الفريق فى بطولة الدورى تحمل اللاعبين مسئولية كبيرة وتدفعهم لبذل المزيد من الجهد للحفاظ عليها سواء فى المباريات المحلية أو الإفريقية.

وختم مروان محسن تصريحاته متمنيا الفوز للأهلى أمام بلاتينيوم فى مباراة اليوم للاستمرار فى المنافسة على صدارة المجموعة وتحقيق الهدف بالتأهل للدور الثاني.