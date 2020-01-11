شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر: الخبرة سلاح الاهلي لتجاوز الظروف الصعبة أمام بلاتينيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، ثقته فى خبرة لاعبى الفريق فى حسم موقعة بلاتينيوم الزيمبابوى اليوم والعودة للقاهرة بالثلاث نقاط، وقال فايلر إن الأهلى يضم مجموعة مميزة من اللاعبين أصحاب الخبرات الذين خاضوا مباريات عديدة فى إفريقيا وسط ظروف مختلفة، وهو ما يمنحه ثقة كبيرة فى تحقيق الهدف المنشود خلال اللقاء المرتقب.

وأضاف المدير الفنى للأهلى، فى تصريحات صحفية، أن الفوز فى مباراة اليوم هو الهدف الذى حضر الفريق لتحقيقه فى زيمبابوى، وأنه يثق فى لاعبيه لتخطى الصعاب التى تمثلت فى طول الرحلة، وكذلك الظروف المناخية المتعلقة بالطقس.

وكانت بعثة الأهلى قد وصلت إلى ولاية بولاوايو ظهر الجمعة قادمة من هرارى، وخاض الفريق مرانين على الملعب الوطنى بهراري، يومى الأربعاء والخميس قبل التوجه إلى ولاية بولاوايو، وخاض المران الرئيسى أمس الجمعة على ملعب بابا فيلز ماندافا استعدادًا لمواجهة اليوم.

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ويلتقى الأهلى مع بلاتينيوم الزيمبابوى عصر اليوم ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وسافر الأهلى إلى زيمبابوى بقائمة تضم 20 لاعباً هم: محمد الشناوي، شريف إكرامي، على لطفي، أحمد فتحي، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول، رامى ربيعة، محمود متولى، أليو ديانج، عمرو السولية، وليد سليمان، محمد مجدى قفشة، جيرالدو، جونيور أجايي، مروان محسن، وليد أزارو، أحمد الشيخ ومحمود كهربا.

ويدخل الأهلى مواجهة نادى بلاتينيوم وفى رصيده 6 نقطة، بالتساوى مع النجم الساحلى بطل تونس و الهلال بطل السودان بينما يحتل فريق بلاتينيوم المركز الأخير فى المجموعة الثانية برصيد صفر من النقاط بعدما تلقى 3 هزائم فى أول ثلاث مباريات بالمجموعة سجل لاعبوه هدف وحيد واستقبلت شباكه 7 أهداف.