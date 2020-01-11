شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طلب الأهلي من "مرور" زيمبابوي قبل مواجهة بلاتينيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلبت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، بالتنسيق مع السفارة المصرية فى زيمبابوى ، الاستعانة بقوات من شرطة المرور بولاية بولاوايو عقب مباراة بلاتينيوم، تحسباً لأى ظروف قد تعيق وصول الأهلى إلى المطار تمهيداً للرحيل إلى هرارى.

وتغادر بعثة الأهلى ولاية بولاوايو عقب مباراة بلاتينيوم مباشرة من ملعب المباراة إلى المطار، وتطير فى السابعة مساء لمدة ساعة حتى تصل إلى هرارى للمبيت بها قبل مغادرتها مجدداً ظهر غد الأحد فى رحلة العودة إلى القاهرة.

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وتتحرك بعثة النادى الأهلى فى الواحدة ظهراً من فندق الإقامة فى ولاية بولاوايو إلى ملعب بابا فيلز ماندافا الذى يستضيف مباراة بلاتينيوم، ومن المقرر أن يعلن السويسرى رينيه فايلر عن تشكيل مباراة الأهلى لمواجهة بلاتينيوم قبل توجه الفريق إلى ملعب المباراة.

وسافر فريق الأهلى إلى زيمبابوى بقائمة تضم 20 لاعباً، هم: محمد الشناوي، شريف إكرامي، على لطفي، أحمد فتحي، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول، رامى ربيعة، محمود متولى، أليو ديانج، عمرو السولية، وليد سليمان، محمد مجدى أفشة، جيرالدو ،، جونيور أجايي، مروان محسن، وليد أزارو، أحمد الشيخ ومحمود كهربا.

ويدخل النادى الأهلى مواجهة نادى بلاتينيوم وفى رصيده 6 نقطة، بالتساوى مع النجم الساحلى بطل تونس والهلال بطل السودان بينما يحتل فريق بلاتينيوم المركز الأخير فى المجموعة الثانية برصيد صفر من النقاط بعدما تلقى 3 هزائم فى أول ثلاث مباريات بالمجموعة سجل لاعبوه هدف وحيد بينما استقبلت شباكه 7 أهداف.