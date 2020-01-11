شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يخطر الأهلي بآخر مستجدات القيد الأفريقى قبل مواجهة بلاتينيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مندوب الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف» ومراقب مباراة الأهلى وبلاتينيوم الزيمبابوى، المقرر لها عصر اليوم على ملعب الأخير ببطولة أفريقيا، على منح كل فريق مستنداً رسمياً بآخر المستجدات الخاصة بقيد اللاعبين الجدد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وأحضر ممثل «كاف» ومراقب المباراة هذه المستندات خلال الاجتماع الفنى، ومنح كل نادٍ قائمة الفريق المنافس؛ حتى يطلع كل نادٍ بشكل رسمى على اللاعبين الجدد الذين تم إضافتهم للقائمة الأفريقية فى الفريق الآخر.

وحضر ممثل عن النادى الأهلى فى الاجتماع الفنى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلى المدير الإدارى، وماهر عبد العزيز الإدارى، وعمرو محب المترجم.

وتتحرك بعثة الأهلى فى الواحدة ظهراً من فندق الإقامة فى ولاية بولاوايو إلى ملعب بابا فيلز ماندافا الذى يستضيف مباراة بلاتينيوم، ومن المقرر أن يعلن رينيه فايلر عن تشكيل مباراة الأهلى لمواجهة بلاتينيوم قبل توجه الفريق إلى ملعب المباراة.

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ويعقد رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، محاضرة فنية للاعبين قبل مغادر فندق الإقامة والتوجه لملعب بابا فيلز ماندافا، ويضع فايلر خلال المحاضرة الرتوش النهائية الخاصة بتشكيل اللقاء، وخطة اللعب التى سيخوض بها المباراة.

وسافر الأهلى إلى زيمبابوى بقائمة تضم 20 لاعباً، هم: محمد الشناوي، شريف إكرامي، على لطفي، أحمد فتحي، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول، رامى ربيعة، محمود متولى، أليو ديانج، عمرو السولية، وليد سليمان، محمد مجدى أفشة، جيرالدو ،، جونيور أجايي، مروان محسن، وليد أزارو، أحمد الشيخ ومحمود كهربا.

ويدخل الأهلى مواجهة نادى بلاتينيوم وفى جعبته 6 نقطة، بالتساوى مع النجم الساحلى بطل تونس والهلال بطل السودان بينما يحتل فريق بلاتينيوم المركز الأخير فى المجموعة الثانية برصيد صفر من النقاط بعدما تلقى 3 هزائم فى أول ثلاث مباريات بالمجموعة سجل لاعبوه هدف وحيد واستقبلت شباكه 7 أهداف.