شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد يدخل دائرة المرشحين لقيادة سموحة خلفاً للتوأم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل ضياء السيد نجم الأهلى السابق والمدرب العام الأسبق لمنتخب مصر دائرة المرشحين لقيادة فريق سموحة خلال الفترة المقبلة، خلفاً للتوأم حسام وإبراهيم حسن بعد إنهاء عقدهما مع النادى السكندرى.

وأعلن نادى سموحة السكندرى استقالة حسام حسن المدير الفنى للفريق وجهازه المعاون، على أن تكون المباراة المقبلة أمام حرس الحدود الأخيرة لهم فى قيادة الفريق، وقال سموحة فى بيان رسمى، "التوأم يتقدمان باستقالتهما من القيادة الفنية للفريق، على أن تكون مباراة حرس الحدود القادمة هى الأخيرة لهما مع الفريق، شكراً لكما على كل ما قدمتماه للنادى ونتمنى لكما دوام التوفيق."

كما يتواجد أكثر من اسم مرشح لقيادة فريق سموحه، على رأسهم خالد جلال المدير الفنى الأسبق للزمالك ومعه أمير عزمى مدربا عاما، إلى جانب حمادة صدقى المدير الفنى الأسبق لسموحة والجونة، وهو ما سيتم حسمه خلال الساعات المقبلة.

وقال فرج عامر، رئيس سموحة، فى تصريح عبر الصفحة الرسمية لناديه، "نحترم ونقدر حسام حسن، وإبراهيم حسن ونثمن مجهودهما وإخلاصهما وتفانيهما فى العمل ونحترم رغبتهما، تربطنا بهما علاقة أخوة ومحبة واحترام متبادل."

Advertisements

وقاد حسام حسن سموحة خلال 24 قبل لقاء حرس الحدود، حقق فيها 9 انتصارات ومثلها من الهزائم، بالإضافة إلى 6 تعادلات، واستقبلت شباك سموحة مع حسام حسن 28 هدفا، بينما سجل هجوم الفريق السكندرى 28 هدفا.

وأرجع العميد حسام حسن أسباب اعتذار عن الاستمرار فى تدريب سموحة لسوء النتائج خلال الفترة الأخيرة، إذ يحتل سموحة المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 17 نقطة، بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى 4 مواجهات وتعادل فى 5 وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه 13 هدفاً.

ومن المقرر أن يعقد التوأم حسام وإبراهيم حسن جلسة مع فرج عامر رئيس نادى سموحة، للرحيل وإنهاء التعاقد بالتراضي.

وتعرض سموحة للخسارة أمام فريق وادى دجلة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفى فى لقاء الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدورى المصرى، على إستاد حرس الحدود.

سموحة هو ثامن فريق يدربه حسام حسن فى الدورى المصري، بعد فترات متعددة مع المصرى والزمالك، وفترة واحدة مع أندية الاتصالات والإسماعيلى ومصر للمقاصة والاتحاد السكندرى وبيراميدز.