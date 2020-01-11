شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج الأهلي اليوم قبل مواجهة بلاتينيوم بملعب "بابا فيلز" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناول لاعبو فريق الأهلى وجبة الإفطار فى الثامنة صباح اليوم، على أن يتناولوا الغداء الساعة ١٢ ظهراً بتوقيت القاهرة، وتتحرك البعثة فى الواحدة ظهراً من فندق الإقامة فى ولاية بولاوايو إلى ملعب بابا فيلز ماندافا الذى يستضيف مباراة بلاتينيوم استعداداً لخوض اللقاء المقرر له الثالثة عصراً، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يعلن رينيه فايلر عن تشكيل مباراة الأهلى لمواجهة بلاتينيوم قبل توجه الفريق إلى ملعب المباراة.

وكانت بعثة الأهلى قد وصلت إلى ولاية بولاوايو ظهر أمس الجمعة قادمة من هرارى عاصمة زيمبابوي، حيث خاض الفريق مرانين على الملعب الوطنى بهراري، يومى الأربعاء والخميس قبل التوجه إلى ولاية بولاوايو، وخاض المران الرئيسى أمس الجمعة على ملعب بابا فيلز ماندافا استعدادًا لمواجهة اليوم.

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ويعقد رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، محاضرة فنية للاعبين قبل مغادر فندق الإقامة والتوجه لملعب بابا فيلز ماندافا، ويضع فايلر خلال المحاضرة الرتوش النهائية الخاصة بتشكيل اللقاء، وخطة اللعب التى سيخوض بها المباراة.

وسافر الأهلى إلى زيمبابوى بقائمة تضم 20 لاعباً، هم: محمد الشناوي، شريف إكرامي، على لطفي، أحمد فتحي، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول، رامى ربيعة، محمود متولى، أليو ديانج، عمرو السولية، وليد سليمان، محمد مجدى أفشة، جيرالدو ،، جونيور أجايي، مروان محسن، وليد أزارو، أحمد الشيخ ومحمود كهربا.

ويدخل الأهلى مواجهة نادى بلاتينيوم وفى جعبته 6 نقطة، بالتساوى مع النجم الساحلى بطل تونس و الهلال بطل السودان بينما يحتل فريق بلاتينيوم المركز الأخير فى المجموعة الثانية برصيد صفر من النقاط بعدما تلقى 3 هزائم فى أول ثلاث مباريات بالمجموعة سجل لاعبوه هدف وحيد واستقبلت شباكه 7 أهداف.

ويعول رينيه فايلر المدير الفنى على عناصر الخبرة التى تتواجد داخل قائمة الفريق، وعلى رأسهم الحارس محمد الشناوى وأيمن أشرف وعلى معلول وأحمد فتحى وعمرو السولية، ،ويدعم الفريق الوافد الجديد محمود عبد المنعم كهربا والمنضم لأول مرة لقائمة الأهلى الافريقية بعد قيده مؤخرا.