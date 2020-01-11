شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. 9 تشابهات بين أهلى "فايلر" وليفربول "كلوب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتشابه الأهلى الذى يقوده فنيا السويسرى رينيه فايلر مع ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه الدولى المصرى محمد صلاح ويقوده الألمانى يورجن كلوب فى العديد من الأمور، سواء الفنية داخل الملعب أو السمات الشخصية للمدربين، الأمر الذى خطف الأنظار لدى الجماهير.

لمعرفة الـ 9 تشابهات بين أهلى "فايلر" وليفربول "كلوب" عبر سوبر كورة.. من هنا

ويحل فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى ضيفاً ثقيلاً على مضيفه بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي، عندما يتقابل الفريقين فى الثالثة من عصر اليوم السبت بتوقيت القاهرة فى المواجهة التى تأتى ضمن مباريات الجولة الرابعة لدورى المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، ويحاول الجهاز الفنى مواجهة أزمة الإجهاد التى يعانى منها الفريق بسبب طول رحلة السفر من القاهرة إلى زيمبابوى، والتى استغرقت قرابة الـ12 ساعة، وضمّت قائمة الأهلى المسافرة 20 لاعبًا وهم: محمد الشناوي، وشريف إكرامي، وعلى لطفي، وأحمد فتحي، ومحمد هاني، وياسر إبراهيم، وأيمن أشرف، وعلى معلول، ورامى ربيعة، ومحمود متولي، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ووليد سليمان، ومحمد مجدى «أفشة»، وجيرالدو، وأجايي، ومروان محسن، ووليد أزارو، وأحمد الشيخ، ومحمود عبدالمنعم «كهربا»، ويترأس البعثة إبراهيم الكفراوى عضو مجلس الإدارة.

ويعول رينيه فايلر، المدير الفنى، على عناصر الخبرة التى تتواجد داخل قائمة الفريق، وعلى رأسهم الحارس محمد الشناوى وأيمن أشرف وعلى معلول وأحمد فتحى وعمرو السولية، ويدعم الفريق الوافد الجديد محمود عبد المنعم كهربا والمنضم لأول مرة لقائمة الأهلى الأفريقية بعد قيده مؤخرا، فى الوقت الذى يعانى الأهلى من غياب أكثر من نجم داخل صفوفه بداعى الإصابة وعلى رأسهم رمضان صبحى وحمدى فتحى وحسين الشحات، بينما وضع توماس بينكيل مخطط أحمال الفريق على مدار الأيام الماضية برنامجا بدنيا خاصا للاعبين، للتخلص من حالة الإجهاد العضلى.

Advertisements

كما يحل ليفربول ضيفا على توتنهام هوتسبير فى الجولة الـ 22 من الدورى الإنجليزى الممتاز فى السابعة والنصف مساء اليوم، السبت، ضمن مباريات الجولة 22 من البريميرليج، ويتربع ليفربول على قمة جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 58 نقطة، بينما يحتل توتنهام المركز السادس برصيد 30 نقطة، ويدخل الريدز اللقاء بالقوة الضاربة وعلى رأسهم محمد صلاح وفيرمينو وفان دايك وساديو مانى المتوج مؤخرأ بجائزة أفضل لاعب أفريقي.

وستكون المواجهة هى الأولى لمورينيو ضد يورجن كلوب منذ إقالة المدرب البرتغالى من تدريب مانشستر يونايتد، والتى جاءت عقب الهزيمة 3-1 فى أنفيلد، فى ديسمبر 2018، كما أن البرتغالى لم يفز سوى مرتين فقط على كلوب، خلال آخر عشر مواجهات بينهما.