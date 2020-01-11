شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي المتوقع أمام بلاتينيوم.. مروان يقود الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر السويسرى رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي ، على التشكيل الذى سيخوض به مباراة بلاتينيوم الزيمبابوى المقرر لها الثالثة عصر اليوم، السبت، فى زيمبابوى بالجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ويضم التشكيل المتوقع للأهلى كلاً من:

حراسة المرمى: محمد الشناوى

خط الدفاع : محمد هانى وأيمن أشرف ورامى ربيعة وعلى معلول

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وأحمد الشيخ ومحمد مجدى قفشة وجونيور أجايي.

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الهجوم : مروان محسن.

وسافر الاهلى إلى زيمبابوى بقائمة تضم 20 لاعباً، هم: محمد الشناوي، شريف إكرامي، على لطفي، أحمد فتحي، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول، رامى ربيعة، محمود متولى، أليو ديانج، عمرو السولية، وليد سليمان، محمد مجدى أفشة، جيرالدو ،، جونيور أجايي، مروان محسن، وليد أزارو، أحمد الشيخ ومحمود كهربا.

ويلعب الأهلى مع بلاتينيوم عصر اليوم على ملعب بابا فيلز ماندافا معقل فريق بلاتينيوم بولاية بولا وايو ويخوض الأهلى اللقاء تحت شعار لا بديل عن الفوز وحصد نقاط المباراة لاستكمال رحلة الصعود إلى الدور ربع النهائى والمضى بقوة نحو التتويج باللقب التاسع فى تاريخه.

ويدخل الأهلى مواجهة نادى بلاتينيوم وفى جعبته 6 نقطة، بالتساوى مع النجم الساحلى بطل تونس والهلال بطل السودان، بينما يحتل فريق بلاتينيوم المركز الأخير فى المجموعة الثانية برصيد صفر من النقاط بعدما تلقى 3 هزائم فى أول ثلاث مباريات بالمجموعة سجل لاعبوه هدف وحيد واستقبلت شباكه 7 أهداف.

ويعول رينيه فايلر المدير الفنى على عناصر الخبرة التى تتواجد داخل قائمة الفريق، وعلى رأسهم الحارس محمد الشناوى وأيمن أشرف وعلى معلول وأحمد فتحى وعمرو السولية، ويدعم الفريق الوافد الجديد محمود عبد المنعم كهربا والمنضم لأول مرة لقائمة الأهلى الأفريقية بعد قيده مؤخرا.