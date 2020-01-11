شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يواجه مصفوت وعجمان وديا استعدادا لشباب الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض فريق كرة القدم بنادي الشارقة مباراتين وديتين الأولى أمام فريق مصفوت بعد غد الإثنين والثانية أمام فريق عجمان يوم 16 الجاري، إذ مباراتي الشارقة أمام مصفوت وعجمان في إطار البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة المدرب عبد العزيز العنبري للاستفادة من فترة التوقف الحالية لدوري الخليج العربي بتحضير الفريق بشكل جيد لخوض مبارياته القادمة. وذكر نادي الشارقة على صفحته عبر" توتير" أنه سيتم تحديد ملعبي مباراتي الفريق الوديتين أمام مصفوت وعجمان لاحقا. Advertisements ويستعد الشارقة حاليا للقاء نظيره فريق شباب الأهلي يوم 24 الجاري ضمن الجولة 13 للدوري. ويحتل الشارقة حاليا في المركز الثاني في ترتيب فرق الدوري برصيد 24 نقطة خلف شباب الأهلي الذي يتصدر المنافسة برصيد 29 نقطة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | الشارقة يواجه مصفوت وعجمان وديا استعدادا لشباب الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.