شكرا لقرائتكم خبر عن حقائق بفوز الزمالك على زيسكو.. مصطفى محمد يسجل الهدف الأفريقي الـ400 للأبيض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك انتصارًا ثمينًا على حساب ضيفه زيسكو الزامبي، بهدفين دون رد، بمنافسات الجولة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا، في نسختها الجارية 2019-2020.

وبات الزمالك على أعتاب التأهل لربع النهائي القاري، بعدما رفع رصيده للنقطة 7، في حين تضاءلت حظوظ الفريق الزامبي بشدة بعد تجمد رصيده عند نقطتين.

في السياق التالي نستعرض حقائق في انتصار الزمالك على زيسكو.

نهاية لعنة الجولة الـ4

الزمالك تمكن أخيراً من اجتياز عقبة الجولة الرابعة، وهو الأمر الذي استعصى عليه خلال مشواره بدوري الأبطال منذ نسخة 2013.

وكان الانتصار الأخير للفارس الأبيض في تلك الجولة على حساب أورلاندو الجنوب أفريقي بهدفين مقابل هدف بملعب الجونة في نسخة 2013، حيث تعادل بعدها أمام مازيمبي في 2014 وخسر أمام كل من صن داونز في 2016 واتحاد الجزائر في 2017.

العلامة الكاملة أمام أندية زامبيا بالقاهرة

الزمالك لا يعرف إلا الفوز على حساب أندية زامبيا بالقاهرة خلال تاريخه القاري، فالفوز هو الـ8 خلال 8 مواجهات جمعته بأبطال زامبيا على مدار مسيرته القارية، بواقع 6 على حساب نكانا وانتصار على حساب ملفوريا واندرز وفوز الأمس على حساب زيسكو.

شباك نظيفة بالقاهرة منذ 23 عاماً

منذ 23 عاماً لم ينجح أي فريق زامبي في زيارة شباك الزمالك في القاهرة، فالمرة الأخيرة كانت في تسجيل فريق ملفوريا واندرز هدفين في خسارته بخماسية بدوري الأبطال عام 1997، في الوقت الذي حافظ بطل مصر على نظافة شباكه بملعبه للمباراة الرابعة على التوالي في مواجهة أندية زامبيا، علماً بأن مصطفى محمد قد سجل الهدف رقم 31 للزمالك في شباك الأندية الزامبية بشكل عام خارج وداخل مصر.

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دستة أهداف أفريقية لبن شرقي ومصطفى

منذ انتقاله لصفوف الزمالك في الصيف الماضي، نجح النجم المغربي أشرف بن شرقي في تسجيل 6 أهداف مع الفريق في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بواقع ثلاثية في ديكاداها الصومالي وهدفين في أول أغسطس الأنجولي وهدف في شباك زيسكو، فضلاً عن تسجيله 3 أهداف محلية بواقع 2 في كأس مصر وهدف بالدوري الممتاز، ليرفع غلته لـ9 أهداف بالقميص الأبيض.

كذلك نجح مصطفى محمد في تسجيل سادس أهداف الأفريقية مع أبناء زامورا بهدفه في مباراة زيسكو، وعاشر أهدافه مع الفريق في كل البطولات هذا الموسم.

الانتصار رقم 130 في أفريقيا

الزمالك رفع غلته من الانتصارات الأفريقية على مدار تاريخ مشاركاته في جميع مسابقات القارة للرقم 130، بعد الانتصار على زيسكو الزامبي، وهو الفوز رقم 92 للفريق في بطولة دوري أبطال أفريقيا بمسماها القديم والحالي، وذلك من أصل 258 مباراة خاضها الفريق في مسيرته بأدغال القارة السمراء.

مصطفى محمد يسجل الهدف 400

الهدف الذي سجله مصطفى محمد في شباك زيسكو يحمل الرقم 400 للزمالك في تاريخ مشاركاته القارية، حيث كان في حعبته أبناء زامورا قبل مواجهة أمس 398 هدفاً، قبل أن يضيف الفريق ثنائية في الشباك الزامبية بملعب السلام، في حين تجمد رصيد الأهداف المسحلة في شباك الفريق عند الرقم 238.

الزمالك بشباك عذراء في ملعبه بالنسخة الجارية

أخيراً الزمالك استمر في الحفاظ على نظافة شباكه من الأهداف خلال المباريات التي تقام على ملعبه بالنسخة الجارية من دوري أبطال أفريقيا، ففاز على ديكاداها بنتيجة 6/0 ثم جينراسيون بهدف نظيف، وعلى كل من أول أغسطس الأنجولي وزيسكو الزامبي بهدفين دون رد.