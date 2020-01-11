شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُسقط زيسكو.. تألق بن شرقي وظهور أفضل للأبيض في الشوط الثاني (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم الزمالك خطوة كبيرة نحو التأهل إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا موسم 2019/2020، بعد تفوقه على ضيفه زيسكو يونايتد الزامبي، بنتيجة 2-0، في مباراة ضمن مباريات الجولة الرابعة بالمجموعة الأولى من مرحلة المجموعات بالمسابقة.

وحقق الزمالك ثاني انتصاراته بالمجموعة، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط، مناصفة مع مازيمبي، متصدر الترتيب، والذي لديه مباراة اليوم على ملعبه ضد أول أغسطس الأنجولي.

قدم الزمالك مباراة جيدة، وتحديدًا في الشوط الثاني، وكان الطرف الأفضل والأحق بتحقيق فوز أبعده عن أقرب ملاحقيه بـ5 نقاط كاملة، مع تبقي مرحلتين فقط على نهاية دور المجموعات.

بدأ الزمالك المباراة بقوة مفتتحاً التهديف بعد 4 دقائق فقط عن طريق المغربي أشرف بن شرقي، الذي سجل هدف من صناعة مواطنه، محمد أوناجم.

ووضحت أفضلية الزمالك في النصف الأول من المباراة، بتفوقه في حيازة الكرة (55% مقابل 45% للضيوف)، وعدد محاولات التسديد (6 مقابل 2)، والتسديد على المرمى (2 مقابل 0).

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وصنع لاعبو الزمالك في النصف الأول من المباراة فرصتين محققتين عن طريق أوناجم (كرة الهدف) ومحمود علاء، لكن يوسف أوباما أهدر الفرصة الأخرى ليضيع على الزمالك فرصة تحقيق تقدم مريح أمام خصم اعتمد بشكل واضح على التدخلات البدنية العنيفة، مكتفياً بخلق فرصتين تهديفيتين فقط (مقابل 5 للزمالك) في الشوط الأول من المباراة.

وتحسن أداء الزمالك الهجومي في الشوط الثاني، وارتفعت نسبة حيازة الكرة إلى 58%، مع زيادة عدد محاولات التسديد بالضعف تقريباً مقارنة بالشوط الأول (11 محاولة في الشوط الثاني مقابل 6 في الشوط الأول)، وخلق لاعبو الزمالك 12 فرصة تهديفية، في تحسن واضح للمردود الهجومي، وبالأخص مع استفاقة التونسي فرجاني ساسي الذي صنع 4 فرص تهديفية (أعلى عدد فرص صنعها لاعب في المباراة مناصفة مع أوناجم)، جميعها في النصف الثاني من المباراة.

وتألق بن شرقي بصناعته فرصتين تهديفيتين محققتين في الربع الأخير من المباراة، أهدر مصطفى محمد الأولى، لكنه تمكن من استغلال الثانية التي جاءت من تمريرة من زميله المغربي بمواجهة المرمى الخالي، ليسجل الهداف المصري هدف تأمين الفوز بالمباراة الذي جاء في الدقيقة 89، وقبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة.

وظهر المنافس بشكل عقيم هجوميًا، ولم يسدد على مرمى محمد أبوجبل سوى كرة وحيدة في الدقيقة 91، وهي تسديدتهم الوحيدة في زمن المباراة بأكمله على مرمى أصحاب الأرض، في عرض دفاعي مميز ومنضبط من ثنائي قلب الدفاع محمود علاء ومحمود حمدي الونش، بجانب صمام الأمان للفريق طارق حامد.

فكان علاء هو أكثر من اعترض تسديدات المنافس في المباراة (2)، وثاني أكثر اللاعبين إخراجًا للكرة من مناطق الخطورة (9)، في حين كان الونش أكثر اللاعبين قطعًا للكرة (5).

ولمع الجناح المغربي أشرف بن شرقي بمساهمته مباشرة في تسجيل هدفي الزمالك (سجل الأول وصنع الثاني)، وكان أكثر لاعبي المباراة لمسًا للكرة بعد ثنائي الوسط (79 لمسة)، وثاني أكثر اللاعبين صناعة للفرص في المباراة بعد ساسي وأوناجم (3)، وثاني أكثر اللاعبين لعبًا للكرات العرضية (5 محاولات، 2 بشكل سليم)، وأكثر لاعب في المباراة صنع فرص تهديفية محققة (2).