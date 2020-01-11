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حملة لتوزيع الآلاف من قمصان ألميريا الإسباني بالمحافظات المصرية

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ياسمين عبدالعزيز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لتوزيع الآلاف من قمصان ألميريا الإسباني بالمحافظات المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأت أمس الجمعة حملة لتوزيع الآلاف من القمصان والكرات التي تحمل شعار نادي ألميريا الإسباني، الذي يملكه تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودي، في العديد من محافظات مصر.

وكانت البداية من قرية الشيمي في محافظة الفيوم وقرية بشتيل بمحافظة الجيزة، بالتعاون مع جمعية «Share a Smile»، وتستمر الحملة في عدد من محافظات جمهورية مصر العربية.‏‏‏‏‏

حملة لتوزيع الآلاف من قمصان ألميريا الإسباني بالمحافظات المصرية
حملة لتوزيع الآلاف من قمصان ألميريا الإسباني بالمحافظات المصرية
حملة لتوزيع الآلاف من قمصان ألميريا الإسباني بالمحافظات المصرية
حملة لتوزيع الآلاف من قمصان ألميريا الإسباني بالمحافظات المصرية
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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