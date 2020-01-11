شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لتوزيع الآلاف من قمصان ألميريا الإسباني بالمحافظات المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأت أمس الجمعة حملة لتوزيع الآلاف من القمصان والكرات التي تحمل شعار نادي ألميريا الإسباني، الذي يملكه تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودي، في العديد من محافظات مصر.

وكانت البداية من قرية الشيمي في محافظة الفيوم وقرية بشتيل بمحافظة الجيزة، بالتعاون مع جمعية «Share a Smile»، وتستمر الحملة في عدد من محافظات جمهورية مصر العربية.‏‏‏‏‏

حملة لتوزيع الآلاف من قمصان ألميريا الإسباني بالمحافظات المصرية

حملة لتوزيع الآلاف من قمصان ألميريا الإسباني بالمحافظات المصرية

حملة لتوزيع الآلاف من قمصان ألميريا الإسباني بالمحافظات المصرية