شكرا لقرائتكم اليوم .. استئناف الدور الـ32 لجى بى مورجان للاسكواش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تستكمل اليوم السبت منافسات دور الـ 32 ببطولة جى بى مورجان للاسكواش، المنافسات حتى الساعات الأولى من صباح غد، الأحد، وتقام البطولة فى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية وتستمر حتى 17 يناير الجارى، وكان الرباعي المصرى علي فرج المصنف الأول عالميا، طارق مؤمن المصنف الثالث، مصطفى عسل لاعب النادى الأهلى وبطل العالم للناشئين، ويوسف سليمان، تخطوا الدور التمهيدى الثاني ليحجزوا مقاعدهم فى دور الـ 16.

وتصنف بطولة جى بى مورجان بفئة البطولات البلاتينية وهى أكبر فئة فى تصنيف بطولات رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA، حيث تبلغ القيمة المادية لمجموع جوائزها 195 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

كما تنطلق أيضاً منافسات الدور التمهيدى الثاني للسيدات، لتستمر على مدار يومين، والذي سيشهد مشاركة كبار اللاعبات وفي مقدمتهم رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالميا، ونور الشربيني بطلة العالم والمصنفة الثانية وحامل لقب البطولة عن النسخة الماضية.

ويعد البطل المصرى على فرج المصنف الأول عالمياً هو حامل لقب البطولة عن النسخة الماضية، وتمكن لاعب وادى دجلة من الصعود إلى قمة التصنيف العالمى بعد التتويج بهذا اللقب للمرة الأولى فى تاريخه لينهى هيمنة محمد الشوربجى على القمة والتى استمرت لـ 40 شهراً متتالياً، فيما حصدت نور الشربينى لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية وبطلة العالم عالمياً لقب السيدات العام الماضى.

وجاءت مباريات المصريين كالتالي:

كريم عبد الجواد x الأسباني إيكر باجاريس

Advertisements

زاهد سالم x الفرنسي جريجور مارش

محمد الشوربجي x الاسترالي ريان كوسيكلي

وفي منافسات السيدات:

رنيم الوليلي x الفرنسية كولين أومارد

يثرب عادل x زينا مكاوي

روان العربي x الفرنسية كاميل سيرم

ندى عباس x الانجليزية أليسون ويترز

هانيا الحمامي x مريم متولي

نوران جوهر x الروسية ألكسندرا فولر