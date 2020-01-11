شكرا لقرائتكم نادي بلاتينيوم ضد الأهلي .. التشكيل المتوقع للأحمر أمام بطل زيمبابوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل من المتوقع أن يختار السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي التشكيل الذى سيخوض به مباراة بلاتينيوم الزيمبابوي المقرر لها الثالثة من عصر اليوم،السبت، بزيمبابوي بتوقيت القاهرة في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري ابطال أفريقيا.

ويضم التشكيل المتوقع للأهلي ، كلاً من :

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني وأيمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول

الوسط :عمرو السولية وأليو ديانج وأحمد الشيخ ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي.

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الهجوم : مروان محسن.

وسافر الاهلي إلى زيمبابوي بقائمة تضم 20 لاعباً ، هم: محمد الشناوي، شريف إكرامي، علي لطفي، أحمد فتحي، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول، رامي ربيعة، محمود متولي ، أليو ديانج، عمرو السولية، وليد سليمان، محمد مجدي أفشة، جيرالدو ،، جونيور أجايي، مروان محسن، وليد أزارو، أحمد الشيخ ومحمود كهربا.

ويلعب الاهلي مع بلاتينيوم عصر اليوم على ملعب بابا فيلز ماندافا معقل فريق بلاتينيوم بولاية بولا وايو ويخوض الأهلي اللقاء تحت شعار لا بديل عن الفوز وحصد نقاط المباراة لأستكمال رحلة الصعود إلى الدور ربع النهائي والمضي بقوة نحو التتويج باللقب التاسع في تاريخه.

يدخل الأهلي مواجهة نادي بلاتينيوم وفي جعبته 6 نقطة، بالتساوي مع النجم الساحلي بطل تونس و الهلال بطل السودان بينما يحتل فريق بلاتينيوم المركز الأخير في المجموعة الثانية برصيد صفر من النقاط بعدما تلقى 3 هزائم في أول ثلاث مباريات بالمجموعة سجل لاعبوه هدف وحيد واستقبلت شباكه 7 أهداف.

ويعول رينيه فايلر المدير الفني على عناصر الخبرة التي تتواجد داخل قائمة الفريق، وعلى رأسهم الحارس محمد الشناوي وأيمن أشرف وعلي معلول وأحمد فتحي وعمرو السولية ، ،ويدعم الفريق الوافد الجديد محمود عبد المنعم كهربا والمنضم لأول مرة لقائمة الأهلي الافريقية بعد قيده مؤخرا.