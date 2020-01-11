شكرا لقرائتكم وائل جمعة يطالب لاعبى الأهلى بتحقيق الفوز أمام نادي بلاتنيوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب وائل جمعة مدافع الاهلى ومنتخب مصر الاسبق ، لاعبى المارد الاحمر بضرورة تحقيق فوز مهم أمام بلاتنيوم اليوم ، وقال جمعة عبر حسابه الرسمى على تويتر : " الاهلى وفوز مهم تنتظره الجماهير أمام بلاتينوم صاحب المركز الأخير في المجموعة.. بالتوفيق للنسر الأهلاوي"، ويحل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ضيفاً ثقيلاً على مضيفه بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي، في الثالثة من عصر اليوم السبت بتوقيت القاهرة في المواجهة التي تأتي ضمن مباريات الجولة الرابعة لدوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا .

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ويعول رينيه فايلر المدير الفني على عناصر الخبرة التي تتواجد داخل قائمة الفريق، وعلى رأسهم الحارس محمد الشناوي وأيمن أشرف وعلي معلول وأحمد فتحي وعمرو السولية ، ،ويدعم الفريق الوافد الجديد محمود عبد المنعم كهربا والمنضم لأول مرة لقائمة الأهلي الافريقية بعد قيده مؤخرا، في الوقت الذي يعاني الأهلي من غياب أكثر من نجم داخل صفوفه بداعي الإصابة وعلى رأسهم رمضان صبحي وحمدي فتحي وحسين الشحات، بينما وضع توماس بينكيل مخطط أحمال الفريق على مدار الأيام الماضية برنامجا بدنيا خاصا للاعبين، للتخلص من حالة الإجهاد العضلي.

رينيه فايلر أكد أن مباراة بلاتينيوم ستكون صعبة لكن خبرات لاعبى الأهلى قادرة على تحقيق نتيجة جيدة، موضحاً أن صعوبة المباراة تكمن فى أنها الأمل الأخير لبطل زيمبابوى من أجل المنافسة على حجز تذكرة التأهل للدور التالى فى دوري أبطال أفريقيا، خاصة أن جميع الفرق تمتلك حظوظ الصعود لكن خبرات وقدرات لاعبى الأهلى قادرة على حسم اللقاء.