- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم وائل جمعة يطالب لاعبى الأهلى بتحقيق الفوز أمام نادي بلاتنيوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويعول رينيه فايلر المدير الفني على عناصر الخبرة التي تتواجد داخل قائمة الفريق، وعلى رأسهم الحارس محمد الشناوي وأيمن أشرف وعلي معلول وأحمد فتحي وعمرو السولية ، ،ويدعم الفريق الوافد الجديد محمود عبد المنعم كهربا والمنضم لأول مرة لقائمة الأهلي الافريقية بعد قيده مؤخرا، في الوقت الذي يعاني الأهلي من غياب أكثر من نجم داخل صفوفه بداعي الإصابة وعلى رأسهم رمضان صبحي وحمدي فتحي وحسين الشحات، بينما وضع توماس بينكيل مخطط أحمال الفريق على مدار الأيام الماضية برنامجا بدنيا خاصا للاعبين، للتخلص من حالة الإجهاد العضلي.
رينيه فايلر أكد أن مباراة بلاتينيوم ستكون صعبة لكن خبرات لاعبى الأهلى قادرة على تحقيق نتيجة جيدة، موضحاً أن صعوبة المباراة تكمن فى أنها الأمل الأخير لبطل زيمبابوى من أجل المنافسة على حجز تذكرة التأهل للدور التالى فى دوري أبطال أفريقيا، خاصة أن جميع الفرق تمتلك حظوظ الصعود لكن خبرات وقدرات لاعبى الأهلى قادرة على حسم اللقاء.
كانت هذه تفاصيل خبر وائل جمعة يطالب لاعبى الأهلى بتحقيق الفوز أمام نادي بلاتنيوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.