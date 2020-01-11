شكرا لقرائتكم نادي بلاتينيوم ضد الأهلي .. اتجاه لاستبعاد شريف إكرامي من القائمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تتجه النية داخل الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر لاستبعاد شريف إكرامي حارس مرمى الفريق من قائمة الـ18 لمباراة بلاتينيوم الزيمبابوي المقرر لها الثالثة من عصر اليوم،السبت، بزيمبابوي بتوقيت القاهرة لعدم اكتمال شفاؤه من الاصابة التى لحقت به مؤخراً في السمّانة.

ويؤدي شريف أكرامي حالياً برنامج تأهيلي للتعافي من آلام السمّانة التى حرمته من تدريبات ومباريات الفريق ومازال غير جاهز بنسبة 100 % للمشاركة في المباريات لذا تتجه النية داخل الجهاز الفني لأستبعاد الحارس من قائمة الـ18 لمباراة اليوم.

وسافر الأهلي إلى زيمبابوي بقائمة تضم 20 لاعباً ، هم: محمد الشناوي، شريف إكرامي، علي لطفي، أحمد فتحي، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول، رامي ربيعة، محمود متولي ، أليو ديانج، عمرو السولية، وليد سليمان، محمد مجدي أفشة، جيرالدو ،، جونيور أجايي، مروان محسن، وليد أزارو، أحمد الشيخ ومحمود كهربا.

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ومن المقرر أن يستبعد فايلر المدير الفني للفريق اثنين من قائمة الـ20 لاعباً على أن يدخل 18 لاعباً المباراة التى يتطلع المارد الأحمر للفوز بها من أجل إستكمال رحلة الصعود للدور التالي في البطولة والمنافسة على اللقب الافريقي.

يدخل الأهلي مواجهة نادي بلاتينيوم وفي جعبته 6 نقطة، بالتساوي مع النجم الساحلي بطل تونس و الهلال بطل السودان بينما يحتل فريق بلاتينيوم المركز الأخير في المجموعة الثانية برصيد صفر من النقاط بعدما تلقى 3 هزائم في أول ثلاث مباريات بالمجموعة سجل لاعبوه هدف وحيد واستقبلت شباكه 7 أهداف.