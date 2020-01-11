شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يقرر إقامة السوبر 20 فبراير بالإمارات وتأجيل قمة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، إقامة مباراة السوبر المصري التى تجمع الأهلي بصفته بطل الدوري للنسخة الأخيرة ، مع الزمالك بطل كأس مصر للموسم المنقضى يوم 20 فبراير المقبل بأبو ظبي بالإمارات بعد الإتفاق مع الاتحاد الإماراتي وشركة بريزنتيشن الراعي الرسمي للجبلاية على العديد من الأمور التنظيمية الخاصة باللقاء الذى يقام فى التاسعة مساء الخميس 20 فبراير.

واستقر مسئولو اتحاد الكرة، على ترحيل مباراة القمة التى كانت ستجمع الأهلي والزمالك فى بطولة الدوري المقرر لها 19 فبراير إلى موعد جديد وتحديداً سيقام فى نفس الشهر ، وترحيل موعدها مع موعد مباراة السوبر و التى كان محدداً لها موعد مبدئي يوم 23 فبراير ، على أن يعلم مسئولو الجبلاية خلال الساعات المقبلة عن الموعد الرسمي للسوبر و مباراة القمة.

ويعرض محمد فضل عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة فى الثالثة عصر غداً على مجلس الجبلاية ملف مباراة السوبر المصري الذى يجمع الأهلي بطل الدوري للموسم المنقضي و الزمالك بطل كأس مصر، لتحديد الموعد والمكان النهائى للمباراة المقرر إقامتها فى النصف الثاني من شهر فبراير المقبل.

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كما قرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى إسناد ملف مباراة السوبر المصرى بالكامل إلى محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لتحديد موعد ومكان السوبر النهائى والتنسيق مع شركة بريزنتيشن برئاسة منتصر النبراوي للترتيبات الخاصة بالمباراة لخروج اللقاء فى أبهى صوره.

وقالت صحيفة الاتحاد الإماراتية إن مباراة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك ستقام فى أبو ظبى خلال شهر فبراير المقبل كعادتها فى السنوات الأخيرة، حيث أقيمت عدة مباريات سوبر مصرى فى الإمارات والتى شهدت حضورا جماهيريا كبيرا، وأبرزها مباريات الأهلي ضد الزمالك والأهلي ضد المصري، حيث يرتبط البلدان بعلاقات رياضية وسياسية طيبة، ترجمت فى الفترة الأخيرة بإقامة مباريات مصرية هناك وحتى للمنتخب الوطني الأول وشهدت مبارياته أيضًا حضورا جماهيريا كبيرا.