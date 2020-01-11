شكرا لقرائتكم نادي بلاتينيوم ضد الأهلي .. تعرف على برنامج الأحمر فى زيمبابوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تناولت بعثة الأهلي فى ولاية بولاوايو وجبة الإفطار في تمام الساعة الثامنة صباح اليوم، على أن يتناول اللاعبون وجبة الغداء في تمام الساعة ١٢ ظهراً بتوقيت القاهرة ، وتتحرك البعثة في تمام الواحدة ظهراً من فندق الإقامة في ولاية بولاوايو إلى ملعب بابا فيلز ماندافا الذى يستضيف مباراة بلاتينيوم استعدادا لخوض اللقاء المقرر له الثالثة عصراً، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. وكانت البعثة قد وصلت ظهر أمس الجمعة قادمة من هراري عاصمة زيمبابوي، حيث خاض الفريق مرانين على الملعب الوطني بهراري، يومي الأربعاء والخميس قبل التوجه إلى ولاية بولاوايو، وخاض المران الرئيسي أمس الجمعة على ملعب بابا فيلز ماندافا استعدادًا لمواجهة اليوم.

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ويعقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق محاضرة فنية للاعبين قبل مغادر فندق الإقامة والتوجه لملعب بابا فيلز ماندافا ، ويضع فايلر خلال المحاضرة الرتوش النهائية الخاصة بتشكيل اللقاء، وخطة اللعب التي سيخوض بها المباراة.

وسافر الاهلي إلى زيمبابوي بقائمة تضم 20 لاعباً ، هم: محمد الشناوي، شريف إكرامي، علي لطفي، أحمد فتحي، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول، رامي ربيعة، محمود متولي ، أليو ديانج، عمرو السولية، وليد سليمان، محمد مجدي أفشة، جيرالدو ،، جونيور أجايي، مروان محسن، وليد أزارو، أحمد الشيخ ومحمود كهربا.

يدخل الأهلي مواجهة نادي بلاتينيوم وفي جعبته 6 نقطة، بالتساوي مع النجم الساحلي بطل تونس و الهلال بطل السودان بينما يحتل فريق بلاتينيوم المركز الأخير في المجموعة الثانية برصيد صفر من النقاط بعدما تلقى 3 هزائم في أول ثلاث مباريات بالمجموعة سجل لاعبوه هدف وحيد واستقبلت شباكه 7 أهداف.

ويعول رينيه فايلر المدير الفني على عناصر الخبرة التي تتواجد داخل قائمة الفريق، وعلى رأسهم الحارس محمد الشناوي وأيمن أشرف وعلي معلول وأحمد فتحي وعمرو السولية ، ،ويدعم الفريق الوافد الجديد محمود عبد المنعم كهربا والمنضم لأول مرة لقائمة الأهلي الافريقية بعد قيده مؤخرا.