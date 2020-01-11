تحديد موعد السوبر المصري في الإمارات.. وتأجيل قمة الأهلي والزمالك في الدوري

ذكرت صحيفة "اليوم السابع" أن مباراة السوبر المصري التي ستجمع بين الأهلي، بطل النسخة الماضية من الدوري الممتاز، والزمالك، حامل لقب النسخة الأخيرة من بطولة كأس مصر، ستقام يوم الخميس الموافق 20 من فبراير المقبل بمدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت الصحيفة إن مسئول اتحاد الكرة استقروا إقامة مباراة السوبر المصري يوم 20 فبراير المقبل بأبو ظبي، بعدما تم الاتفاق مع الاتحاد الإماراتي لكرة القدم وشركة "بريزنتيشن" الراعي الرسمي للجبلاية على العديد من الأمور التنظيمية الخاصة باللقاء.

وأضافت أن مسئولو اللجنة الخماسية المشكلة لإدارة اتحاد الكرة استقرت على تأجيل مباراة القمة المؤجلة في بطولة الدوري التي تجمع بين الأهلي والزمالك، والتي كان مقرر إقامتها في 19 فبراير، إلى موعد جديد، وتحديداً في نفس الشهر.

وأشارت إلى أن مسئولو الجبلاية سيعلنون خلال الساعات المقبلة عن الموعد الرسمي للسوبر ومباراة القمة.

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ولفتت الصحيفة إلى أن عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، محمد فضل، سعلن في الثالثة عصر غد الأحد على مجلس الجبلاية ملف مباراة السوبر المصري لتحديد الموعد والمكان النهائي للمباراة.

وكان مسئولو اتحاد الكرة قد أسندو ملف مباراة السوبر المصري إلى محمد فضل عضو اللجنة الخماسية، لتحديد موعد ومكان السوبر النهائي، والتنسيق مع شركة "بريزنتيشن" للترتيبات الخاصة بالمباراة لخروج اللقاء في أبهى صوره.

وأفادت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية بأن مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك ستقام في أبو ظبي خلال شهر فبراير المقبل كعادتها في السنوات الأخيرة.

يشار إلى أنه دولة الإمارات استضافت مباريات السوبر المصري حيث شهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً، أبرزها مباريات الأهلى ضد الزمالك والأهلي ضد المصري.