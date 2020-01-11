بلاتينيوم يستضيف الأهلي وليفربول ضيفاً ثقيلاً على توتنهام.. أبرز مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة

تجرى اليوم، السبت، عدد من المباريات الهامة في مختلف البطولات، سواء في الدوري الإنجليزي أو السعودي، أوفي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي اليوم ضيفاً على فريق بلاتينيوم الزيمبابوي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أطال إفريقيا، كما يواجه ليفربول فريق توتنهام في قمة مباريات الأسبوع الـ 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونستعرض من خلال هذا التقرير مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة لها:

دوري أبطال إفريقيا

بلاتينيوم الزيمبابوي والأهلي المصري

تقام المباراة في الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 1.

ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي واتحاد الجزائر الجزائري

تقام المباراة في الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 3.

مازيمبي الكونجولي وأول أغسطس الأنجولي

تقام المباراة في الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 7.

فيتا كلوب الكونجولي والترجي التونسي

تقام المباراة في السادسة مساءاً بتوقيت القاهرة، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 1.

بترو أتليتكو الأنجولي والوداد البيضاوي المغربي

تقام المباراة في السادسة مساءاً بتوقيت القاهرة، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 5.

الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي

تقام المباراة في التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 1.

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس وأرسنال

تقام المباراة في الثانية والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 2.

تشيلسي وبيرنلي

تقام المباراة في الخامسة مساءاً بتوقيت القاهرة، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 7.

إيفرتون وبرايتون

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تقام المباراة في الخامسة مساءاً بتوقيت القاهرة، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 13 EN.

ليستر سيتي وساوثهامتون

تقام المباراة في الخامسة مساءاً بتوقيت القاهرة، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 3.

مانشستر يونايتد ونوريتش سيتي

تقام المباراة في الخامسة مساءاً بتوقيت القاهرة، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 2.

وولفرهامبتون ونيوكاسل يونايتد

تقام المباراة في الخامسة مساءاً بتوقيت القاهرة، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 8.

توتنهام وليفربول

تقام المباراة في السابعة والنصف مساءاً بتوقيت القاهرة، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 2.

الدوري الإيطالي

كالياري وميلان

تُقام المباراة في الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 4.

لاتسيو ونابولي

تُقام المباراة في السابعة مساءاً بتوقيت القاهرة، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 4.

انتر ميلان واتلانتا

تُقام المباراة في العاشرة إلا ربع مساءاً بتوقيت القاهرة، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 4.

الدوري السعودي

ضمك والاتفاق

تُقام المباراة في الثالثة إلا عشر دقائق عصراً بتوقيت القاهرة، الرابعة إلا عشر دقائق بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة KSA Sports 1 HD.

الفيصلي والرائد

تُقام المباراة في الخامسة وخمسة دقائق مساءاً بتوقيت القاهرة، السادسة وخمسة دقائق بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة KSA Sports 4 HD.

الهلال والوحدة

تُقام المباراة في السابعة وخمسة دقائق مساءاً بتوقيت القاهرة، الثامنة وخمسة دقائق بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة KSA Sports 1 HD.