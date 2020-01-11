«مغامرة خطيرة».. برشلونة يستقر على خليفة فالفيردي

ذكرت وسائل إعلامية إسبانية أن إدارة نادي برشلونة استقرت على إقالة المدرب الحالي للفريق إرنستو فالفيردي، وحددت بديله الذي يقود الفريق الموسم المقبل.

ونقلت صحيفة "آس" الإسبانية عن مصادر خاصة لها قولها إن مسئولو برشلونة استقروا على تعيين النجم السابق للفريق الكتالوني، والمدرب الحالي لنادي السد القطري، تشافي هيرنانديز.

وأضافت المصادر أن إريك أبيدال، السكرتير الفني لبرشلونة، وأوسكار جراو، الرئيس التنفيذي للنادي، اجتمعا أمس الجمعة، في العاصمة القطرية الدوحة، مع تشافي، لمعرفة نواياه خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت أن الاجتماع دام لساعتين، دون أن تذكر الشروط والبنود التي وضعتها الأطراف المشاركة.

وأكدت الصحيفة أن فالفيردي أصبح خارج حسابات برشلونة، وأنه سيغادر منصبه عقب نهاية الموسم الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسئولو برشلونة عرضوا على تشافي تولي مهمة قيادة الفريق لمدة موسمين ونصف، تبدأ فوراً، إلا أن الأمر لم يكلل بالنجاح بسبب التزامات نجم خط وسط الفريق السابق مع نادي السد القطري.

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يأتي هذا بعد هزيمة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد 2-3، يوم الخميس الماضي، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، والتي أقيمت على ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وفي تعليقه على رحيل تشافي إلى برشلونة، نقل الموقع الإلكتروني للسد القطري عن المدير التنفيذي للنادي، تركي العلي، قوله "إن مسألة ذهاب تشافي لبرشلونة طبيعية في أي وقت ومتوقعة لأنه سيكون في ناديه وبيته الأول ولابد أن يعود إليه في المستقبل".

وأكد العلي أن تشافي وحتى هذا اليوم، سيبقى مدرباً لنادي السد.

وأضاف "نعلم أن ناديا بحجم برشلونة واحترافيته سيسلك القنوات الرسمية المتعارف عليها في مثل هذه الأمور".

وتولى تشافي تدريب السد القطري في صيف 2019 بعدما أعلن اعتزاله كرة القدم في صفوفه.

وأحرز تشافي مع برشلونة سلسلة من الألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا 4 مرات، والدوري الإسباني 8 مرات. كما كان نجم خط الوسط السابق ضمن جيل ذهبي لكرة القدم الإسبانية، وساهم في إحراز المنتخب لقب مونديال 2010 وكأس أوروبا 2008 و2012.