شكرا لقرائتكم خبر عن 9 مباريات قوية للمصريين بدور الـ32 فى جى بى مورجان للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستأنف اليوم السبت منافسات دور الـ 32 ببطولة جى بى مورجان للاسكواش، وتستمر حتى الساعات الأولى من صباح غد، الأحد، وتقام فى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية وتستمر حتى 17 يناير الجارى، وكان الرباعى المصرى على فرج المصنف الأول عالميا، وطارق مؤمن المصنف الثالث، ومصطفى عسل لاعب النادى الأهلى وبطل العالم للناشئين، ويوسف سليمان، تخطوا الدور التمهيدى الثانى ليحجزوا مقاعدهم فى دور الـ 16.

كما تنطلق أيضاً منافسات الدور التمهيدى الثانى للسيدات لتستمر على مدار يومين، وستشهد مشاركة كبار اللاعبات، وفى مقدمتهم رنيم الوليلى لاعبة وادى دجلة والمصنفة الأولى عالميا، ونور الشربينى بطلة العالم والمصنفة الثانية وحامل لقب البطولة عن النسخة الماضية.

وتصنف بطولة جى بى مورجان بفئة البطولات البلاتينية وهى أكبر فئة فى تصنيف بطولات رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA، حيث تبلغ القيمة المادية لمجموع جوائزها 195 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

ويعد البطل المصرى على فرج المصنف الأول عالمياً هو حامل لقب البطولة عن النسخة الماضية، وتمكن لاعب وادى دجلة من الصعود إلى قمة التصنيف العالمى بعد التتويج بهذا اللقب للمرة الأولى فى تاريخه لينهى هيمنة محمد الشوربجى على القمة والتى استمرت لـ 40 شهراً متتالياً، فيما حصدت نور الشربينى لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية وبطلة العالم عالمياً لقب السيدات العام الماضى.

وجاءت مباريات المصريين كالتالي:

كريم عبد الجواد x الأسبانى إيكر باجاريس

زاهد سالم x الفرنسى جريجور مارش

محمد الشوربجى x الاسترالى ريان كوسيكلي

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وفى منافسات السيدات:

رنيم الوليلى x الفرنسية كولين أومارد

يثرب عادل x زينا مكاوي

روان العربى x الفرنسية كاميل سيرم

ندى عباس x الانجليزية أليسون ويترز

هانيا الحمامى x مريم متولي

نوران جوهر x الروسية ألكسندرا فولر.