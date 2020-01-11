وائل جمعة يتحدث عن أهمية مباراة الأهلى وبلاتنيوم فى دورى الأبطال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب وائل جمعة، مدافع الأهلى ومنتخب مصر السابق، لاعبى المارد الأحمر بضرورة تحقيق فوز مهم أمام بلاتنيوم اليوم، وكتب عبر حسابه الرسمى على تويتر، "الأهلى وفوز مهم تنتظره الجماهير أمام بلاتينوم صاحب المركز الأخير فى المجموعة.. بالتوفيق للنسر الأهلاوى"، ويحل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ضيفاً ثقيلاً على مضيفه بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي فى الثالثة عصر اليوم، السبت، بتوقيت القاهرة في المواجهة التى تأتى ضمن مباريات الجولة الرابعة لدوري المجموعات بدورى أبطال أفريقيا. #الأهلي وفوز مهم تنتظره الجماهير أمام بلاتينوم صاحب المركز الأخير في المجموعة.. بالتوفيق للنسر الأهلاوي ????✌@AlAhly pic.twitter.com/FvN63eudi3

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