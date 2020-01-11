شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه فى الأهلي لاستبعاد شريف إكرامى من قائمة الـ18 أمام بلاتينيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتجه النية داخل الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة السويسرى رينيه فايلر، لاستبعاد شريف إكرامى حارس مرمى الفريق من قائمة الـ18 لمباراة بلاتينيوم الزيمبابوي المقرر لها الثالثة عصر اليوم، السبت، بزيمبابوى بتوقيت القاهرة لعدم اكتمال شفائه من الإصابة التى لحقت به مؤخراً فى السمّانة.

ويؤدى شريف إكرامى حالياً برنامجاً تأهيلياً للتعافى من آلام السمّانة التى حرمته من تدريبات ومباريات الفريق، ومازال غير جاهز بنسبة 100 % للمشاركة فى المباريات، لذا تتجه النية داخل الجهاز الفنى لاستبعاد الحارس من قائمة الـ18 لمباراة اليوم.

وسافر الأهلى إلى زيمبابوى بقائمة تضم 20 لاعباً هم: محمد الشناوي، شريف إكرامي، على لطفي، أحمد فتحي، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول، رامى ربيعة، محمود متولى، أليو ديانج، عمرو السولية، وليد سليمان، محمد مجدى أفشة، جيرالدو ،، جونيور أجايي، مروان محسن، وليد أزارو، أحمد الشيخ ومحمود كهربا.

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ومن المقرر أن يستبعد فايلر المدير الفنى للفريق أثنين من قائمة الـ20 لاعباً على أن يدخل 18 لاعباً المباراة التى يتطلع المارد الأحمر للفوز بها من أجل استكمال رحلة الصعود للدور التالى فى البطولة والمنافسة على اللقب الأفريقى.

ويلعب الأهلى مع بلاتينيوم عصر اليوم على ملعب بابا فيلز ماندافا معقل فريق بلاتينيوم بولاية بولا وايو ويخوض الأهلى اللقاء تحت شعار لا بديل عن الفوز وحصد نقاط المباراة لاستكمال رحلة الصعود إلى الدور ربع النهائى والمضى بقوة نحو التتويج باللقب التاسع فى تاريخه.

ويدخل الأهلى مواجهة نادى بلاتينيوم وفى رصيده 6 نقاط، بالتساوى مع النجم الساحلى بطل تونس والهلال بطل السودان، بينما يحتل بلاتينيوم المركز الأخير فى المجموعة الثانية بدون رصيد من النقاط بعدما تلقى 3 هزائم فى أول ثلاث مباريات بالمجموعة سجل لاعبوه هدفا وحيدا واستقبلت شباكه 7 أهداف.