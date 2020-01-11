شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. نور الشربيني تتألق بالأسود داخل الملعب الزجاجي وخارجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر البطلة المصرية نور الشربيني بطلة العالم للاسكواش، واحدة من الأبطال الذين لا يتكررون كثيراً في تاريخ الرياضة، بعدما حطمت الأرقام القياسية في التتويج بالبطولات، لتسطر تاريخاً مشرفاً خاصة بعد استحواذها على 4 ألقاب ببطولة العالم، من بينهم أخر نسختين، لتهدي مصر إنجازاً جديداً.

نور الشربيني استطاعت أن تجمع بين الجمال والتفوق الرياضي في آن واحد، ويبدو أن اللون الأسود في اختيار الملابس هو أحد ألوانها المفضلة حيث ينشر الخليج 365، مجموعة من الصور المميزة للبطلة المصرية، ترتدي خلالهم اللون الأسود.

توجت نور الشربيني ببطولة العالم 4 مرات، الأولى عام 2015، ثم 2016 على التوالي، قبل أن تتوج فى مارس الماضى باللقب الثالث، وفى نوفمبر الجارى باللقب الرابع ببداية الموسم الجديد، وأصبحت نور أصغر لاعبة عالميًا تدخل قائمة المراكز العشرة الأولى للتصنيف فى الاسكواش علي مستوى العالم وذلك فى مايو 2014.

تسلقت نور الشربيني بخطوات ثابتة التصنيف العالمى لتصل إلى المركز الثاني فى أبريل 2016، ثم وصلت البطلة المصرية إلى قمة التصنيف في مايو 2016 لتطيح بـ لورا ماسورا من المركز الأول.

وكانت نور الشربينى أول لاعبة مصرية تحقق لقب بطولة إنجلترا المفتوحة للاسكواش تحت سن 13 عاما 2009، بعد تغلبها على نوران جوهر فى نهائى البطولة، كما تُعد أول لاعبة اسكواش مصرية والأصغر فى العالم التى تنجح فى التأهل لنهائى بطولة بريطانيا المفتوحة عام 2012 لكن حلم التتويج تأجل لأربع سنوات.

خاضت نور الشربيني 301 مباراة فى مسيرتها الاحترافية حتى الآن بعد مباراة الأمس أمام رنيم الوليلي في نهائي بطولة العالم، وأصبحت الشربيني تشكل خطراً على الأسطورة الماليزية نيكول ديفيد، والتى توجت ببطولة العالم لسيدات الاسكواش 8 مرات فى تاريخها قبل اعتزال اللعبة الموسم الماضي، ومازالت نور الشربيني أمامها الكثير لتقدمه فى اللعبة وتسجل أرقاماً قياسية جديدة.



البطلة المصرية



بطلة الاسكواش المصرية



بطلة الاسكواش نور الشربيني



بطلة الاسكواش



بطلة العالم



بطلة مصر في الاسكواش



بطلة مصر والعالم نور الشربيني

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نو روشقيقها عمر



نور 2



نور 3



نور الشربيني 2



نور الشربيني بعد الفوز



نور الشربيني



نور بعد فوزها بالمباراة



نور في حديقة منزلها



نور في سيارتها



نور مع الدولفين



نور مع السفير البريطاني السابق



نور مع شقيقها



نور مع كأس العالم