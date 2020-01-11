شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستقر على إقامة السوبر 20 فبراير بالإمارات.. وترحيل القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على إقامة مباراة السوبر المصري ، التى تجمع الأهلى بصفته بطل الدورى للنسخة الأخيرة مع الزمالك بطل كأس مصر للموسم المنقضى، يوم 20 فبراير المقبل بأبو ظبى بالإمارات، بعد الاتفاق مع الاتحاد الإماراتى وشركة بريزنتيشن الراعى الرسمى للجبلاية على العديد من الأمور التنظيمية الخاصة باللقاء الذى يقام فى التاسعة مساء الخميس 20 فبراير.

كما استقر مسئولو اتحاد الكرة على ترحيل مباراة القمة التى تجمع الأهلى والزمالك فى بطولة الدورى وكان مقرراً لها 19 فبراير إلى موعد جديد، وتحديداً ستقام فى نفس الشهر، وترحيل موعدها مع موعد مباراة السوبر والتى كان محدداً لها موعد مبدئى يوم 23 فبراير، على أن يعلم مسئولو الجبلاية خلال الساعات المقبلة عن الموعد الرسمى للسوبر ومباراة القمة.

ويعرض محمد فضل عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة فى الثالثة عصر غد على مجلس الجبلاية ملف مباراة السوبر المصري الذى يجمع الأهلى بطل الدورى للموسم المنقضى والزمالك بطل كأس مصر لتحديد الموعد والمكان النهائى للمباراة المقرر إقامتها فى النصف الثانى من شهر فبراير المقبل.

وقرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، إسناد ملف مباراة السوبر المصرى بالكامل إلى محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لتحديد موعد ومكان السوبر النهائى، والتنسيق مع شركة بريزنتيشن برئاسة منتصر النبراوى للترتيبات الخاصة بالمباراة لخروج اللقاء فى أبهى صوره.

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وقالت صحيفة الاتحاد الإماراتية إن مباراة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك ستقام فى أبو ظبى خلال شهر فبراير المقبل كعادتها فى السنوات الأخيرة، حيث أقيمت عدة مباريات سوبر مصرى فى الإمارات والتى شهدت حضورا جماهيريا كبيرا، وأبرزها مباريات الأهلى ضد الزمالك والأهلى ضد المصري، حيث يرتبط البلدان بعلاقات رياضية وسياسية طيبة، ترجمت فى الفترة الأخيرة بإقامة مباريات مصرية هناك وحتى للمنتخب الوطنى الأول وشهدت مبارياته أيضًا حضورا جماهيريا كبيرا.