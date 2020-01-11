سوبر كورة.. 5 مكاسب فنية للزمالك من المعركة الـ10 على الاستراتيجية الفرنسية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يخالف فريق الزمالك التوقعات وخرج من اختبار زيسكو يونايتد في دوري أبطال أفريقيا بالهدف المطلوب والوصول إلى قمة المجموعة الأولى مزاحما العملاق الكونغولى مازيمبى على الصدارة بنفس الرصيد من النقاط قبل مباراة مازيمبي وأول أغسطس الأنجولى اليوم السبت.

حتى لو فاز مازيمبى على الفريق الأنجولي اليوم، السبت، تبقى فرص تأهل الزمالك بيده، حيث يستقبل الفارس الأبيض نظيره الكونغولى فى القاهرة بالجولة الخامسة من منافسات دوري الأبطال.

الزمالك لم يربح نقاط المباراة فقط بالفوز على زيسكو، لكن هناك مكاسب أخرى يمكن أن نثمنها ونبنى عليها رؤية مستقبلية للفريق الأبيض.

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وسطر مصطفى محمد، مهاجم الزمالك، اسمه بأحرف من ذهب فى السجل التهديفى للفارس الأبيض، بتاريخ مشاركاته الإفريقية، بهدفه فى شباك زيسكو الزامبى.

ونجح بلدوزر القلعة البيضاء فى تسجيل الهدف المئوي الرابع "400" فى تاريخ مشاركات الزمالك بجميع البطولات الإفريقية.

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وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي:" الأداء تحسن في لقاء العودة بشكل كبيرعن لقاء الذهاب، والفريق قدم عرض جيد، بعد حصول اللاعبين الأساسيين على راحة في مباراة طنطا السابقة" .

وأضاف أن فريق سجل هدف مبكر، وكان يسعى لتسجيل هدف التعزيز بعدها واعتمد على الضغط على الفريق المنافس، وشدد المدير الفني على أن فريقه عانى من إهدار الفرص من قبل أمام سموحة والانتاج ولكن بعد المباراتين الفريق بدأ يسجل ويستغل الفرص، والأهم أن الفريق يصل للمرمى.

وأضاف أنه لم يقرر إجراء تدوير بين اللاعبين في المباراة المقبلة أمام الجونة في الدوري، وشدد على أن فريقه ينافس على الدوري بالرغم من تصدر الأهلي، موضحا أن جميع اللاعبين بالفريق يستحقون فرصة اللعب.

وأوضح المدير الفني أن يوسف أوباما أكثر لاعب شارك في المباريات مع الزمالك وفضل إراحته باستبداله، وأضاف أن التفكير في المنافسة على صدارة المجموعة ليس وقته حاليا والأهم هو التأهل لأن جميع مباريات دوري أبطال أفريقيا صعبة جدا ولابد من المكسب في كل المباريات.