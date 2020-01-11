شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يتناول اللاعبون بين شوطى المباريات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتناول لاعبو كرة القدم بين شوطى المباريات مأكولات ومشروبات، منها ما هو صحيح وتكون نتائجه إيجابية، ومنها ما هو ضار ويؤثر بشكل سلبى على مردود اللاعبين فى الشوط الثانى.

وبسؤال أطباء التغذية والطب الرياضى المتخصصين أكدوا أن تناول المشوبات بين شوطى المباريات لابد أن يقتصر على شرب الـ"سبورت درينك"، وذلك لاحتوائه على السوائل التى فقدها اللاعب فى الشوط الأول بشرط أن تكون نسبة السكر فيه لا تتعدى الـ25 جراما لكل لتر.

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كما أوصى الأطباء بتناول نصف ثمرة موز وليس أكثر من ذلك لمنح اللاعبين طاقة تمنحه القدرة على استكمال المباراة بكفاءة.

فى الوقت الذى حذر الأطباء المتخصصون من تناول الشوكولاتة والعسل والشاى بالسكر الزائد، مؤكدين أن تلك الأصناف هى الأشهر بين اللاعبين ويداومون على تناولها بين الشوطين، مشددين أن تلك أخطاء شائعة يجب تجنبها لأنها تساعد على زيادة نسبة الأنسولين فى الدم وبالتالى يتم تكسير السكر الموجود فى الجسم، ما ينتج عنه حالات الأغماء وضعف التركيز أثناء المباراة.

وترغب الأندية فى تجهيز لاعبيها على الوجه الأمثل فى المباريات لذلك تم استحداث منصب أخصائى التغذية والذى يكون دوره الإشراف على جميع الأطعمة التي يتناولها اللاعبون، ومما يوضح الأهمية الكبيرة لجميع ما يأكله ويشربه اللاعبين فالسنغالى ساديو مانى نجم ليفربول الإنجليزى عندما سافر للغردقة لحضور مراسم حفل أفضل لاعب فى أفريقيا والتى حسم لقبها أول أمس الثلاثاء، أرسل نادى ليفربول إيميلاً رسمياً للجنة المنظمة تتضمن جميع المأكولات والمشروبات التى من المفترض أن يتناولها اللاعب بمجرد هبوطه فى مطار الغردقة وحتى رحيله بعد انتهاء الحفلة بساعات، خاصة أن الأسد السنغالى أدى مرانا منفردا فى الجونة لكى يكون جاهزاً لتدعيم ليفربول فى مباراته المقبلة.