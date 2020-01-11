مرتضى منصور يهاجم الإعلام بسبب طارق حامد.. ويشيد ببنشرقي وساسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أشاد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بثنائي الفريق، فرجاني ساسي وأشرف بنشرقي، وفتح النار على وسائل الإعلام بسبب طارق حامد.

وحقق الزمالك الفوز على زيسكو الزامبي 2-0 في مباراة الجولة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا.

وقال مرتضى منصور في جلسته مع اللاعبين بغرفة خلع الملابس بعد المباراة "هذا هو فرجاني ساسي الذي تحدثوا في الإعلام عن هروبه، يقاتل وهو مصاب من أجل الفريق".

وأكمل "أشرف بنشرقي في كرة الهدف الثاني لمصطفى محمد أعطى نموذج ومثال لإنكار الذات ومرر كرة رائعة سجل الزمالك منها الهدف الثاني، احسب الهدف لبنشرقي".

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وواصل "أين الإعلام من طارق حامد، هل هو لاعب لا ينتمي لمصر؟، لا يوجد قناة واحدة قامت بعمل حوار معه على هامش حفل الأفضل في أفريقيا، أمر محزن للغاية".

واستمر "يكفيك يا طارق حب الجماهير لك، أنت رجل في الملعب، مصر كلها بتحبك".

واختتم "من جديد أين الإعلام من مساندة طارق حامد؟، إن شاء الله قناة الزمالك سوف تنطلق قريبا للرد على كل الأكاذيب".

وخسر طارق حامد جائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا لعام 2019، لصالح الجزائري يوسف بلايلي.