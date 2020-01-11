"الشبكة اتفتحت وعادت الروح".. مرتضى منصور يعلق على فوز الزمالك أمام زيسكو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أشاد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بالفوز الذي حققه الفريق مؤخرا على زيسكو الزامبي، مشيرا الى أن الروح قد عادت للفريق من جديد.

واقترب الزمالك خطوة نحو التأهل لدور الـ8 لدوري أبطال أفريقيا بالفوز على زيسكو الزامبي بملعب السلام 2-0 بمباراة الجولة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا.

وقال مرتضى منصور في جلسة مع لاعبيه بعد المباراة "الحمد لله، الروح عادت من جديد سواء محليا أو أفريقيا، لقد سبق وقلت لكم أن الشبكة سوف تُفتح من جديد بعد الشر الذي قام بعمله العتال وأبنه وعباس وإبنه".

وأكمل "لدينا جهاز فني محترم، كارتيرون تحمل إهانات عديدة من بعض الشخصيات، لا أتدخل في التشكيل ولا يوجد أي مشكلة مع المدرب ولا يوجد أي تدخل في عمله".

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وأضاف "هذا هو الزمالك الذي نريده، روح قتالية، لم نكتفي بالهدف وسجلنا هدف ثاني في الدقائق الأخيرة، بداية الانطلاقة كانت التعادل مع زيسكو في زامبيا، فريق محترم ولديه مدرب محترم".

وشدد "هناك مباراة مقبلة مع الجونة، المباراة ليست سهلة".

واستمر "الفريق الذي فاز على أسوان وطنطا وزيسكو، من رئيس النادي؟، مرتضى منصور أم شخص أخر، لكن عندما نخسر يتحدثون عن رئيس النادي، سنفوز ونخسر ونتعادل، تلك هي الرياضة".

وواصل تصريحاته قائلا "أبارك لكم، وإن شاء الله مباراة مازيمبي تحققوا الفوز لتصلوا للنقطة العاشرة للتأهل، بعد الخسارة من مازيمبي كان هناك احتفالات من بعض المنتسبين لنادي الزمالك".

واختتم "خلال ساعات سيتم صرف المستحقات المتأخرة لكي نبدأ صفحة جديدة بيضاء، كذلك سيتم صرف مكافآت، هناك أموال في النادي، لا داع للقلق".