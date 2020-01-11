تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة بلاتينيوم بدوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي: استقر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي بشكل كبير على تشكيل الفريق لمباراة بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي بدوري أبطال أفريقيا. ويستضيف بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي نظيره الأهلي في الثالثة عصر اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الرابعة لمرحلة المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. وأفاد مراسل "الخليج 365" فايلر، يفاضل بين الثنائي أحمد الشيخ، والأنجولي جيرالدو للدفع بأي منهما خلال المباراة، بينما استقر بشكل كبير على الدفع بوليد أزارو في خط الهجوم. وجاء تشكيل الأهلي المتوقع للمباراة: حراسة المرمى: محمد الشناوي. Advertisements خط الدفاع: علي معلول – رامي ربيعة – أيمن أشرف – أحمد فتحي. خط الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية. ثلاثي قبل المهاجم: جونيور أجايي – محمد مجدي "أفشة" – جيرالدو (أحمد الشيخ). خط الهجوم: وليد أزارو.

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