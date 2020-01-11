شاهد.. وائل جمعة: الجماهير تنتظر فوز الأهل أمام بلاتينيوم

علق وائل جمعة نجم دفاع منتخب مصر والأهلي الأسبق، على لقاء الفريق الأحمر المرتقب أمام بلاتينيوم بطل زيمبابوي، في دوري أبطال افريقيا. ويستعد الأهلي اليوم السبت لمواجهة صعبة أمام مضيفه بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوى فى الجولة الرابعة للمجموعة الثانية ببطولة دورى أبطال إفريقيا. الرابعة للمجموعة الثانية ببطولة دورى أبطال إفريقيا. ونشر جمعة صورة للمباراة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" معلقًا " الأهلي وفوز مهم تنتظره الجماهير أمام بلاتينوم صاحب المركز الأخير في المجموعة.. بالتوفيق للنسر الأهلاوي". بلاتينوم صاحب المركز الأخير في المجموعة.. بالتوفيق للنسر الأهلاوي". ويحتل الأهلي المركز الثاني في ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط، متساويًا مع النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وهو ما يشعل المجموعة، ويجعل الفريق الأحمر اليوم لا بديل له عن الفوز من أجل المحافظة على حظوظ مواصلة مشواره بالبطولة.

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