اليوم.. إنبي يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة

يختتم فريق إنبى تدريباته اليوم السبت استعدادًا للقاء مصر المقاصة غدًا بالجولة الثانية عشرة للدورى الممتاز.

ويشارك فى المران جميع اللاعبين بمن فيهم العائدون من الإيقاف والإصابة والذين لم يشاركوا فى لقاء الاتحاد السكندرى بالجولة الثانية عشرة للدورى، حيث تعود القوة الضاربة للفريق البترولى بعودة الثنائى رامى صبرى وعبدالرحمن عامر.

كان اللاعبان قد غابا عن لقاء الاتحاد السكندرى بسبب إيقاف رامى صبرى مباراة على خلفية

ما قام به من فعل مشين بعد هدفه فى مرمى الإسماعيلى، بينما حصل عامر على إنذار ثالث فى لقاء الدراويش.

وتأكد غياب رباعى فريق انبى محمود غالى وحميدو ماو وأحمد العجوز وأحمد عبدالعزيز «زيزو» عن لقاء الغد، حيث يعانى الرباعى من إصابات متنوعة أبعدتهم عن خوض اللقاءات الأخيرة للفريق البترولى.

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وكان فريق إنبى قد تعادل مع الإسماعيلى ثم الاتحاد السكندرى1-1 وبدون أهداف على التوالى.

وأكد حلمى طولان المدير الفنى لإنبى أن لقاء مصر المقاصة صعب نظرًا لتصاعد مستوى المنافس وتعادله فى آخر لقاءاته مع المقاولون الذى ينافس على المقدمة بهدف لكل منهما فى الجولة الثانية عشرة.

وقال إنه يرفع شعار لا بديل عن الفوز فى كل اللقاءات لاحتلال مركز متقدم، خاصة أن منافسات مباريات الدور الثانى ستشهد صراعًا مريرًا من فرق المقدمة والمؤخرة بحثًا عن الهروب من دائرة الهبوط أو المنافسة على المراكز المتقدمة والمربع الذهبى.