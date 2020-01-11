موعد مباراة الاهلي وبلاتينيوم في دوري أبطال افريقيا.. والقنوات الناقلة

يستعد الأهلي اليوم السبت لمواجهة صعبة أمام مضيفه بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوى فى الجولة الرابعة للمجموعة الثانية ببطولة دورى أبطال إفريقيا .

وتمكن الأهلي من الوصول إلى النقطة السادسة في مجموعته بدوري أبطال افريقيا، إلا أن الأمور مازالت مشتعلة خاصة مع تساويه في النقاط مع كل من النجم الساحلي والهلال السوداني.

ولذلك يحتاج المارد الأحمر إلى تحقيق

الإنتصار في لقاء اليوم من أجل رفع رصيد إلى النقطة التاسعة لتعزيز موقفه قبل مواجهتى الحسم أمام النجم الساحلى فى القاهرة والهلال فى السودان يومى 24 يناير الجارى و1 فبراير المقبل.

وكان الأهلي حقق الفوز على بلاتينيوم في الجولة الماضية بالقاهرة بهدفين دون رد، إلا

أن الأداء لم يكن على مستوى قوي كما هو حال مستوى الفريق في الدوري المحلي، مما يمنح الجماهير الحمراء بعض القلق قبل المباراة.

ويبحث الفريق الاحمر عن مواصلة مشواره بالبطولة الافريقية للتتويج باللقب الافريقي التاسع الذي غاب عن الفريق طويلاً.

موعد مباراة الأهلي وبلاتينيوم

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تنطلق مباراة الأهلي وبلاتينيوم في الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة،

الرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة،

الخامسة مساء بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبلاتينيوم

تذاع المباراة بشكل مباشر عبر قناة beIN Sports HD 1