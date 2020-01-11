موعد مباراة آرسنال وكريستال بالاس.. والقنوات الناقلة

تتواصل اليوم السبت مباريات الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز، حينما يلتقي آرسنال مع كريستال بالاس، على ملعب سيلهرست بارك.
يدخل آرسنال المباراة باحثًا عن تحقيق إنتصار لمواصلة مرحلة إستعادة الثقة مع مديره الفني الجديد ميكيل أرتيتا، حيث يحتل الجانرز المركز العاشر في ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 27 نقطة.
ويسعى آرسنال لتحقيق الفوز من أجل الإقتراب من المربع الذهبي في الدوري الإنجليزي لكي يضمن المشاركة في بطولة دوري أبطال اوروبا الموسم المقبل.
كما ستكون المباراة ثأرية لآرسنال بعد أن تعادل مع كريستال بالاس في الدور الأول على ملعب الإمارات بهدفين لكل منهما.
وعلى الجانب الأخر فإن كريستالبالاس يحتل المركز التاسع برصيد 28 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن آرسنال، وهو ما يجعل الفريق يبحث عن تحقيق نتيجة إيجابية أمام الجانرز لمحاولة الحفاظ على مركزه على أقل تقدير.
موعد مباراة كريستال بالاس وأرسنال
تنطلق المباراة في الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة،
والثالثة والنصف عصرا بتوقيت مكة المكرمة،
والرابعةوالنصف عصرا بتوقيت أبو ظبي.
القنوات الناقلة لمباراة كريستال بالاس وآرسنال
تذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 2
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