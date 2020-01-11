اليوم.. الأهلى يتطلع لمواصلة انتصاراته أمام بلاتينيوم فى دورى أبطال إفريقيا

يخوض فريق الأهلى مواجهة قوية خارج الديار فى الثالثة عصر اليوم السبت بتوقيت القاهرة أمام مضيفه بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوى فى الجولة الرابعة للمجموعة الثانية ببطولة دورى أبطال إفريقيا .

حصد الأهلى والنجم الساحلى والهلال 6 نقاط فى أول 3 جولات ويبقى بلاتينيوم الأخير بلا رصيد وهو ما يجعل الفوز فى غاية الأهمية بالنسبة للفريق الأحمر لتعزيز موقفه قبل مواجهتى الحسم أمام النجم الساحلى فى القاهرة والهلال فى السودان يومى 24 يناير الجارى و1 فبراير المقبل.

ويدخل الأهلى المباراة بروح معنوية مرتفعة، خاصة أن الفريق الأحمر انتفض إفريقيًا بعد الخسارة أمام النجم الساحلى التونسى بهدف نظيف وحقق الفوز على حساب الهلال وبلاتينيوم فى القاهرة كما أنه حقق 10 انتصارات متتالية بالدورى الممتاز.

ونجح الأهلى مع مدربه السويسرى رينيه فايلر فى تقديم

عروض قوية محليًا ولكن الأداء لم يكن بنفس القوة فى مباراتى الهلال وبلاتينيوم رغم الفوز وهو الأمر الذى يجعل الفريق الأحمر باحثاً عن تحقيق الفوز لتعزيز الصدارة.

ويواجه الأهلى عدة ظروف صعبة فى مواجهة اليوم بسبب ارتفاع الرطوبة والأمطار الغزيرة ولكن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة للفريق الأحمر أكد أن لاعبيه لديهم الخبرات فى التعامل مع مثل هذه الظروف وتحقيق الفوز خارج الديار.

ويغيب عن الأهلى فى لقاء اليوم الحارس شريف إكرامى وحمدى فتحى ومحمد محمود وسعد سمير وحسين الشحات ورمضان صبحى بسبب الإصابات، بينما تأكدت جاهزية المهاجم مروان محسن بعد تعافيه من إصابته فى وجه القدم.

Advertisements

ومن المنتظر أن يعتمد رينيه فايلر

على تشكيلته الثابتة وخطته الهجومية بطريقة 4-3-3 بمشاركة حارس المرمى محمد الشناوى وأمامه رباعى الدفاع أيمن أشرف «محمود متولي» ورامى ربيعة وأحمد فتحى والتونسى على معلول بينما يقود خط الوسط عمرو السولية وبجواره المالى أليو ديانج وأمامهما صانع الألعاب محمد مجدى أفشة.

ويقود خط الهجوم النيجيرى جونيور أجاى وبجواره الأنجولى جيرالدو وأحمد الشيخ أو محمود عبدالمنعم كهربا الوافد الجديد والذى تم قيده إفريقيًا فى الأيام القليلة الماضية.

ويعتمد الأهلى أيضًا على بعض الأوراق الرابحة مثل وليد سليمان اللاعب المخضرم والذى يعيش حالة من التألق اللافت وأيضًا المغربى وليد أزارو ومروان محسن.

فى المقابل، يتسلح فريق بلاتينيوم بالتغييرات التى تمت فى الفترة الأخيرة والاستغناء عن 3 لاعبين والتعاقد مع صفقتين جديدتين وإعلان اسم المدير الفنى الجديد الذى سيتولى قيادة الفريق عقب لقاء الأهلى وسيتولى المهمة المدرب الحالى ليزوى سوى فى آخر مباراة له.

ويعتمد بلاتينيوم على أبرز لاعبيه جيوفى ناسالا الجناح الكونغولى السريع والهداف المخضرم رودويل شينجيتيرى الذى سجل 4 أهداف فى البطولة حتى الآن.