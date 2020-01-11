اونلاين | يلا شووت NOW مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ونوريتش سيتي بث مباشر Premier League شوت اونلاين ستريم رابط ماتش اليوناتيد

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ويسعي فريق نوريتش سيتي متذيل ترتيب الدوري الإنجليزي يسعى لتحقيق المفاجأة أمام الشياطين الحمر وحصد نقاط المباراة الثلاث من أجل تحسين وضعه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ووتعادل نوريتش سيتي مع نظيره كريستال بالاس بهدف لكل فريق في مباراة الجولة الماضية.

ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم برصيد 31 نقطة من 8 انتصارات و7 تعادلات و6 هزائم، بينما يأتي فريق نوريتش سيتي في المركز العشرون والأخير برصيد 13 نقطة من 3 انتصارات و5 تعادلات و13 هزيمة.