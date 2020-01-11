اونلاين | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ونوريتش سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY بي ان سبورت رابط ماتش مانشستر يوناتيد

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يستضيف فريق مانشستر يونايتد نظيره نوريتش سيتي في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة مساء اليوم السبت على ملعب الأحلام أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2020/2019.

ويسعى الشياطين الحمر بقيادة مديره الفني النرويجي أولي جونار سولشاير للخروج من سلسلة النتائج السلبية في الفترة الأخيرة، بعد الخسارة من أرسنال بهدفين نظيفين في البريميرليج ثم التعادل مع ولفرهامبتون بهدف لكل فريق في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وأخيراً الخسارة من مانشستر سيتي بثلاثة أهداف لهدف في مباراة الذهاب للدور نصف النهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.