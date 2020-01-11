اونلاين | مشاهدة مباراة مازيمبي وأول أغسطس بث مباشر اليوم السبت 11 يناير 2020 دوري أبطال أفريقيا

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مشاهدة مباراة مازيمبي وأول أغسطس بث مباشر اليوم السبت 11 يناير 2020 دوري أبطال أفريقيا ، يستضيف فريق مازيمبي الكونغولي نظيره أول أغسطس الأنجولي في تمام الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة عصر اليوم السبت على ملعب تي بي مازيمبي بالعاصمة الكونغولية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2020/2019.

ويسعى فريق مازيمبي الكونغولي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل حسم تأهله رسميًا إلى دور الـ 8 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وكانت مباراة الفريقين في الجولة الثالثة التي أقيمت في أنجولا انتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق.