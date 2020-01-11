اونلاين | مشاهدة مباراة ارسنال وكريستال بالاس بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY بي ان سبورت رابط ماتش ارسنال ARSENAL

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المدفعجية في لقاءه اليوم أمام كريستال بالاس ضمن لقاءات الإسبوع الثاني والعشرون من الدوري الإنجليزي الممتاز ، تقام المباراة اليوم علي ملعب سيلهرست بارك ، يحتل نادى أرسنال المركز العاشر برصيد 27 نقطة من فوز في 6 مباريات وتعادل 9 مباريات وتلقي 6 مباريات هزيمة ، وفي المباراة الماضية إستطاع التغلب علي فريق مانشستر يونايتد بهدفين دون رد ، وقد أحرز الهدفين اللاعب ” 8نيكولاس بيبى في الدقيقة 8 من عُمر الشوط الأول” والهدف الثاني أحرزه اللاعب سقراط باباستاثوبولوس في الدقيقة 42 ، واليوم يستعد أمام فريق كريستال بالاس خارج الديار ويسعي في تحقيق الفوز اليوم من أجل رفع رصيده إلي 30 نقطة.
وسوف ننقل لكم موعد المباراة اليوم السبت 11 يناير في الأسبوع الثاني والعشرون من الدوري الإنجليزي , في تمام الساعه الثانية والنصف مساءً بتوقيت القاهره، تقام المباراة على ملعب سيلهرست بارك ، يُعرض على قناة Bein sports HD.
موعد أرسنال وكريستال بالاس في الأسبوع الثاني والعشرون من الدوري الإنجليزي والتي ستكون في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً بتوقيت القاهرة , والثالثة والنصف مساءً بتوقيت الرياض.