اونلاين | مشاهدة مباراة ارسنال وكريستال بالاس بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY بي ان سبورت رابط ماتش ارسنال ARSENAL

وسوف ننقل لكم موعد المباراة اليوم السبت 11 يناير في الأسبوع الثاني والعشرون من الدوري الإنجليزي , في تمام الساعه الثانية والنصف مساءً بتوقيت القاهره، تقام المباراة على ملعب سيلهرست بارك ، يُعرض على قناة Bein sports HD.



موعد أرسنال وكريستال بالاس في الأسبوع الثاني والعشرون من الدوري الإنجليزي والتي ستكون في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً بتوقيت القاهرة , والثالثة والنصف مساءً بتوقيت الرياض.