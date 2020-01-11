اونلاين | مشاهدة مباراة الهلال والوحدة بث مباشر «على القناة المفتوحة» الآن عبر YouTube مجانا بدون تقطيع

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مباراة الهلال والوحدة بث مباشر، وسوف يدخل فريق الوحدة مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق الهلال، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق الوحدة في تحقيق الانتصار في أربع مباريات أخرى، بينما لم يسقط فريق الوحدة في فخ التعادل في أي مباراة سابقة على الإطلاق.

ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق الوحدة في الفترة الماضية، نجح فريق الوحدة في تسجيل خمسة أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق الوحدة هدفين فقط لا غير في مرماه.

ويتواجد فريق الوحدة في الوقت الحالي في المركز الرابع في جدول ترتيب بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، حيث نجح فريق الوحدة في حصد 24 نقطة في رصيده بعدما خاض 13 جولة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.